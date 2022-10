Nach den Jabra Connect 5t True Wireless Earbuds, stellt die dänische GN Audio A/S eine weitere "Knopf-im-Ohr-Lösung" ihrer Marke Jabra vor. Die Jabra Evolve2 Buds sind das neueste Mitglied der Evolve-Serie, die entwickelt wurden, um Konzentration und Zusammenarbeit remote arbeitender Berufstätiger zu verbessern. Sie sind für Meeting-Plattformen wie Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom zertifiziert und mit neuester Technologie gegen störende Hintergrundgeräusche ausgestattet.

Ablenkung minimieren

Bei der Arbeit zu Hause, im Büro oder öffentlichen Raum sind Beschäftigte oft mit allen möglichen Ablenkungen konfrontiert. Genau dafür sind die Evolve2 Buds mit einer einstellbaren aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) ausgestattet, die auf die individuellen Anforderungen von Hybrid-Work-Profis eingestellt werden können. Neben dem Ausblenden von Außengeräuschen bieten die Evolve2 Buds eine Prüfung der Passform über MyFit sowie SafeTone mit PeakStop, die für optimale Abdichtung und verbesserten Gehörschutz sorgen.

Speziell für den Formfaktor kabelloser Ohrhörer, hat Jabra die MultiSensor Voice Technologie entwickelt. Eine bisher einzigartige Kombination aus vier Mikrofonen, Knochenschallsensoren und fortschrittlichen Algorithmen blendet so viele Umgebungsgeräusche wie möglich aus. Dadurch werden Benutzer von ihren Gesprächspartnern klar und deutlich gehört, was wiederum zu einem angenehm konzentrierten Gesprächsklima beiträgt.

Große Reichweite und Konnektivität für mehr Flexibilität

Die Ohrhörer verschaffen dem Nutzer dank des anschließbaren In-Case Dongles einen größeren Bewegungsradius. Mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern können sich Evolve2 Buds ungestört und bei bester Gesprächsqualität bewegen. Die Earbuds sind unter anderem für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert und bieten eine Gesprächszeit von bis zu fünf Stunden sowie eine gesamte Akkulaufzeit von Buds und Lade-Case von bis zu 33 Stunden.

"In der heutigen Welt sehnen wir uns nach der Freiheit und Flexibilität, von überall aus arbeiten zu können", erklärt Holger Reisinger, SVP bei Jabra. "Gleichzeitig haben wir aus unserer Studie Hybrid Ways of Working 2022 gelernt, welche Rolle Technologie bei der stärkeren Einbindung der Mitarbeiter:innen in hybride Arbeitsmodelle spielt. Vor diesem Hintergrund haben wir mit den neuen Jabra Evolve2 Buds ein Produkt entwickelt, das es Berufstätigen ermöglicht, auch unterwegs professionell aufzutreten und zu klingen."

Preise und Verfügbarkeit

Die Jabra Evolve2 Buds sind ab Ende November zu einer unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 308,21 Euro erhältlich. Es gibt sie in diversen Ausführungen mit USB-A oder USB-C-Anschluss sowie für Microsoft Teams oder UCC. Mehr über die Evolve2 Buds verrät der dänische Hersteller unter diesem Link.

Lesen Sie auch:

Jabra Connect 5t True Wireless Earbuds

Jabra stellt das Engage 55 vor