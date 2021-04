Die vor allem für ihre professionellen Headsets bekannte Marke Jabra, entwickelte die PanaCast-Reihe für die flexible, hybride Arbeitsweise des „New Normal“. Sie kombiniert immersives Video, führende Audiotechnologien und künstliche Intelligenz, um Meetings und die Zusammenarbeit neu zu definieren. Anstatt sich zwischen hervorragendem Audio und hochauflösendem Video zu entscheiden, werde die Jabra PanaCast 50 eine Plug-and-Play-Lösung sein, die beide Bereiche optimal abdeckt, wirbt die deutsche Niederlassung in Raubling.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungen und wir glauben, dass die neuen Jabra PanaCast 50 und PanaCast 20 genau das bieten“ erklärt Aurangzeb Khan, Senior Vice President für Intelligent Vision Systems bei Jabra. „Wir freuen uns, mit der PanaCast 50 die erste Video-Bar vorstellen zu können, die das weltweit führende Jabra-Audio mit unserem einzigartigen 180 Grad-Sichtfeld und einmaligen Einblicken in die Raumnutzung kombiniert - für inklusive, kollaborative Meetings in der neuen Normalität.“

PanaCast 50: Immersion in Video und Audio

Jabras PanaCast 50 übernimmt im Meeting die Regie und passt den Videostream dem Geschehen des Meetings an. Der "Virtual Director" nutzt dabei KI-basierte Video- und Audiostreams sowie proprietäre KI-Algorithmen, um den Bildausschnitt automatisch an die Situation im Meeting anzupassen. So werden aktive Sprecher und der Gesprächsfluss erkannt und jeweils automatisch zugeordnet, was es leichter macht der Diskussion zu folgen.

Dies ermöglichen neun leistungsstarke Edge-Prozessoren, darunter zwei Edge AI-CPUs, die speziell für Audio und Video entwickelt wurden. Durch diese Systemarchitektur sorgt eine Echtzeit-Integration von Audio, Video und Daten für eine intelligente Zoom-Funktion, die den aktiven Benutzer immer perfekt kennzeichnet.

Die Videobar glänzt mit drei 13-Megapixel-Kameras für ein 180 Grad-Sichtfeld in Panorama-4K, das den gesamten Raum abdeckt. Die patentierte Echtzeit-Video-Stitching-Technologie nutzt fortschrittliche Algorithmen, um die Videoströme in Echtzeit mit geringer Latenz zu kombinieren - von Gesprächen mit einer einzelnen Person bis hin zu kompletten Teambesprechungen.

HD-Audio und acht Mikrofone

Acht Beamforming-Mikrofone erkennen unterstützt durch Algorithmen die Stimmen und entfernen störende Geräusche. Mit vier von Jabra entwickelten Lautsprecher - zwei 50-mm-Tieftöner und zwei 20-mm-Hochtöner – sorgen neben einem vibrationsfreien Stereo-Setup für HD-Audio auch für natürlichere Gespräche.

Als weiteres Highlight führt Jabra die Whiteboard-Sharing-Funktion an, die mit zwei Videostreams in Echtzeit arbeitet. Damit könne dann live in die Besprechung, den Unterricht oder die Vorlesung gestreamt werden. So kann jeder Teilnehmer gleichzeitig den Whiteboard-Inhalt sehen und an der Diskussion teilnehmen. Zusätzlich können im Datenstrom die Anzahl der aktuell anwesenden Personen im Raum anonym gezählt werden.

Leute zählen für das Sicherheitskonzepts

Die Funktion "PeopleCount" der PanaCast 50 kann die Personenzahl mit der individuell festgelegten Höchstgrenze für die Raumkapazität vergleichen. Wird die Anzahl der Personen überschritten, reagiert die PanaCast 50 mit visuellen und akustischen Hinweisen in Echtzeit. Außerdem kann die Personenzählung dabei helfen, die Nutzung von Räumen zu optimieren.

Die PanaCast 50 ist für alle führenden UC-Plattformen optimiert und funktioniert mit Microsoft Teams und Zoom ebenso wie mit Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms. Die Videobar soll ab 15. Juni 2021 in den Farben Schwarz und Grau zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.065 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen zu dem Modell sind unter diesem Link zu finden.

Video-Collaboration im Taschenformat

Mit der Jabra PanaCast 20 will der Hersteller flexible Arbeitnehmer ansprechen, die eine hochwertige, sichere Lösung zur Video-Collaboration benötigen. Die kompakte und benutzerfreundliche Videolösung verfügt über eine KI, die auf dem Gerät mit Edge-Verarbeitung verwaltet wird. Da der gesamte Video-Datenstrom direkt auf dem Gerät generiert wird, ohne Verarbeitungsdaten in die Cloud zu senden.

Neben geringeren Sicherheitsrisiken, werden auch bei der mobilen Lösung Geschwindigkeit, Genauigkeit und Gesamtqualität des Videostreams maximiert. Die eingebaute Objektivabdeckung schützt die Privatsphäre der Nutzer zusätzlich und verhindert, dass die Kamera versehentlich eingeschaltet bleibt.

In Sachen Bildqualität liefert die PanaCast 20 ebenfalls UHD-Video mit 4K und HDR ab. Ein intelligentes Zoom rahmt den Nutzer unabhängig von seiner Umgebung immer richtig ein und die automatische Beleuchtungskorrektur optimiert den Stream unabhängig von der Lichtsituation. Die Jabra PanaCast 20 soll ab 1. August 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 267 Euro in die Läden kommen. Detaillierte Informationen zur Video-Cam gibt es unter diesem Link.

