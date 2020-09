Das Jabra 85t mit Advanced ANC verfügt über die fortschrittlichste und leistungsstärkste ANC-Technologie, so der Hersteller, ohne dass dafür Kompromisse bei Größe, Tragekomfort oder dem charakteristischen Design eingegangen worden seien.

Bei der verbesserten Geräuschunterdrückung des Elite 85t sorgen nun zwei Chipsätze in den Kopfhörern für ein leistungsstarkes ANC und eine optimale Klangverarbeitung. Damit gehört die Elite 85t-Serie zu den kleinsten Kopfhörern mit Premium-ANC ihrer Klasse, so Jabra weiter. Die bewährte HearThrough-Funktion, um in entscheidenden Situationen Umgebungsgeräusche gezielt wahrnehmen zu können, ist wie das ANC ebenso individuell anpassbar und mit Schwerpunkt auf ein natürliches Klangbild sowie begrenzte Okklusion entwickelt worden.

Sechs ANC-Mikrofone integriert

Für die Sprachqualität besitzt das Elite 85t drei Mikrofone an jedem Ohrstöpsel, davon zwei an der Außenseite und eins innen. Damit erreicht Jabra eine hervorragende Gesprächsqualität sowohl für den Nutzer als auch für den Gesprächsteilnehmer. Hinzu kommt ein verbesserter Schutz gegen Windgeräusche.

Zudem werden die Mikros auch für das Jabra Advanced ANC verwendet, das so mehr Lärm filtern kann und eine verbesserte Geräuschunterdrückung ermöglicht. Die Steuerung erfolgt stufenlos von maximaler Geräuschunterdrückung bis hin zum HearThrough-Modus über einen doppelten Schieberegler der Sound+ App.

Halboffenes Design und neue EarGels

Besseren Klang und mehr Tragekomfort verspricht Jabra durch den Einsatz der 12-mm-Treiber im Elite 85t sowie einen verringerten Ohrdruck dank des halboffenen Designs. Eine bessere Abdichtung erreicht Jabra durch die neu angepasste ovale Form der EarGels, was dazu führt, dass die Teile nicht mehr so tief im Ohr sitzen müssen.

Mit eingeschaltetem ANC kommt das Jabra Elite 85t nach Herstellerangaben auf bis zu 5,5 Stunden Nutzungszeit. Sie lässt sich in Verbindung mit dem Ladeetui bei eingeschaltetem ANC auf 25 Stunden verlängern. Ohne ANC-Funktion sollen die In-Ear-Kopfhörer bis zu 31 Stunden durchhalten.

Update Elite 75t mit Standard ANC

Ab Ende Oktober steht für die Elite 75t-Serie ein kostenfreies Firmware-Update für die Active- und die Standardversion bereit. Damit soll es möglich werden, über die Sound+ App störende Umgebungsgeräusche während der Musik- und Medienwiedergabe herauszufiltern. Jabra ist eigenen Angaben zufolge das erste Unternehmen, das ein ANC-Update für eine bereits bestehende True-Wireless-Produktlinie anbietet.

Die Jabra Elite 85t werden ab Ende Oktober 2020 zu einer UVP von 229 Euro im ausgewählten Einzelhandel und über Amazon erhältlich sein. Die Kopfhörer sind vorerst in der Farbkombination Titan/Schwarz verfügbar, ab Januar 2021 werden sie durch Gold/Beige, Kupfer/Schwarz sowie Schwarz und Grau ergänzt.

Weitere Informationen über das neue Jabra-Modell finden sich bereits unter diesem Link.