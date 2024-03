Die Epic Lab Edition Earbuds sind die neuesten Ohrhörer aus der Hightech-Schmiede von JLab Audio. Die In-Ears kombinieren per Dual-Treiber-Technologie einen dynamischen 10-mm-Treiber für satte Bässe und tiefe Frequenzen mit einem Balanced Armature Treiber von Knowles für besonders präzise Höhen. Damit erhält man nicht nur einen kristallklaren Klang, sondern nutzt Hörgerätetechnik nach der "Knowles Preferred Listening Response Curve" mit einem voreingestellten Equalizer-Mode zur Anhebung des Hochtonbereichs.

Flaggschiff im TWS-Segment

Darüber hinaus bieten die In-Ears mehr als 56 Stunden Laufzeit, Active Noise Cancelling, Hi-Res- und Spatial-Audio sowie Bluetooth LE Audio. Die Kopfhörer unterstützen sowohl LDAC (Low Delay Audio Codec) für Hi-Res-Audio bei Android-Geräten als auch AAC (Advanced Audio Codec) für iOS-Devices. Beides steht für hervorragende Sound-Qualität und hohe Detailtreue. Zudem sind sie mit Spatial Audio kompatibel und können etwa in Verbindung mit Dolby Atmos einen immersiven 3D-Klang wie im Konzertsaal erzeugen.

Mit dabei ist ein USB-C-Dongle für das Streamen von Bluetooth LE Audio via LC3-Codec. Damit wird der Bluetooth-Chipsatz des Geräts umgangen und eine deutlich höhere Audioqualität bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch erzielt. Wird der Dongle anschließend nicht mehr benötigt, findet er gemeinsam mit den Earbuds seinen Platz im Lade-Case. Durch die Dual-Connect-Technologie lassen sich die Earbuds auch einzeln verwenden.

Für eine klare Gesprächsqualität bei Telefonaten sorgen drei Mikrofone in jedem Earbud. Mit Bluetooth Multipoint können sich die Stöpsel gleichzeitig mit zwei Ausgabegeräten verbinden und zwischen ihnen wechseln, ohne die Bluetooth-Einstellungen ändern zu müssen. Praktisch, wenn man etwa zwischen Smartphone-Musik und Videocall wechseln muss. Die integrierten Infrarotsensoren zur Trageerkennung stoppen die Musik automatisch, wenn ein Earbud herausgenommen wird, und läuft weiter, sobald er wieder im Ohr sitzt

Individuelle Klangoptimierung

Über die JLab App ist die aktive Geräuschunterdrückung oder der Aufmerksamkeits-Modus auswählbar, um etwa am Bahnhof keine Durchsage zu verpassen. Außerdem lassen sich hierüber die Touch-Control-Elemente der Earbuds und der Klang individuell anpassen. Neben der neuen Voreinstellung für die Knowles-Klangkurve, stehen zusätzlich weitere Equalizer-Modi wie JLab Signature, Balance und Bass Boost zur Verfügung.

Mit jeweils drei verschiedengroßen Stöpseln aus Silikon und Cloud Foam sowie lediglich 5,5 Gramm Gewicht habe man den Tragekomfort weiter verbessert, so JLab. Unterwegs vor Staub und Schweiß nach IP55 geschützt, können die Earbuds auch bei einem Regenschauer weiter genutzt werden. Das kleine Lade-Case passt bequem in jede Jacken- oder Hosentasche. Im Case warten, nach rund 13 Stunden Spielzeit oder neun Stunden mit ANC, drei weitere volle Ladungen, womit eine Gesamtdauer von über 56 Stunden erreicht werden kann, mit aktiviertem ANC rund 36 Stunden. Die In-Ears sind nach zwei Stunden wieder vollgeladen, während das Case selbst via USB-C oder kabellos per Ladepad mit Energie versorgt werden kann.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Epic Lab Edition TWS-In-Ears von JLab sind ab sofort und für die unverbindliche Preisempfehlung von 239,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer online unter anderem bei Amazon und in einigen Elektronikmärkten erhältlich. Weitere technische Daten und eine englischsprachige Anleitung gibt es unter diesem Link.