Bereits im Frühjahr 2023 hatte Thomas Klein bei TD Synnex neben seinem bisherigen Posten des Directors der Global Computing Components DACH zusätzlich die Rolle des Vice President für den Komponentenbereichs in Europa übernommen.

Nun wurde eine Nachfolgerin für die DACH-Region gefunden: Julia Mitterdorfer wird nun als Directors der Global Computing Components DACH den Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten.

Fokus auf Partnerentwicklung

Mitterdorfer kommt vom Server-Spezialisten Thomas-Krenn. Dort war sie zuletzt als Head of Sales tätig. "Mit Julia Mitterdorfer gewinnen wir eine echte Expertin für ein sehr spezielles komponentenbasiertes Business, die zudem die Anforderungen an das Channel-Business aus eigener Erfahrung sehr gut kennt und mit einem der wesentlichen Zielmärkte, dem der Systemintegratoren, bestens vertraut ist", freut sich Klein. Mit ihrer Expertise und jahrelanger Sales Management-Erfahrung im Lösungsgeschäft mit Komponenten sei man nun "bestens positioniert", um die Strategie noch konsequenter zu verfolgen sowie Hersteller- und Kundenbeziehungen weiter auszubauen und zu stärken. "Für mich ist der DACH-Markt einer der wichtigsten im europäischen Umfeld - daher ist die Besetzung der Position mit Julia Mitterdorfer eine exzellente Ausgangslage für zukünftiges Business", bekräftigt er. Mitterdorf berichten an Klein und wird Mitglied des lokalen Executive Boards (LEC) DACH.

Seine Nachfolgerin will ihren Erfahrungsschatz aus der Tätigkeit bei Thomas-Krenn nutzen: "Ich kenne das Geschäft aus der Warte des Herstellers und weiß, welche Servicequalitäten für den Channel wichtig sind, welche Herausforderungen es bei einem absolut auf den Kunden zugeschnittenen Projekt gibt und welche Unterstützungsformen ein erfolgreiches Business ausmachen", erklärt Mitterdorfer. Sie will in ihrer neuen Position einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit den TD Synnex-GCC-Partnern und deren Entwicklung legen.

