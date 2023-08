Für viele ist der August der klassische Urlaubsmonat - doch der Channel schläft nie! Auch im August 2023 gab es einige interessante Personalmeldungen, wobei manche Neuzugänge ihre Stelle erst im September oder Oktober antreten. Aufregend war der Monat auch für zahlreiche junge Menschen, die ihre Berufsausbildung starteten - zum Beispiel bei Securepoint oder ElectronicPartner.

Personalmeldungen von Distributoren

Andreas Bökemeyer ist ein Wortmann-Urgestein: Seit 1989 ist er im Vertreib, 1995 wurde er stellvertretender Vertriebsleiter, 2012 übernahm er die Leitung des Bereichs. Ende 2024 will er sich nun aus dem Berufsleben zurückziehen. Um den Übergang nahtlos zu gestalten übergibt er zum 1. September 2023 den Posten an seinen bisherigen Stellvertreter Volker Kaps. Ein "bisschen" kennt der sich auch schon aus - schließlich ist auch er schon über 30 bei Wortmann.

Wechsel an der Wortmann-Vertriebsspitze

René Schülein wird zum Oktober als neuer Managing Director für die DACH-Region bei Exertis AV anfangen. Er bringt Erfahrung aus über 25 Berufsjahren bei Systemintegratoren, Herstellern und Beratungsunternehmen mit, darunter Cancom, HPE und Computacenter. Zuletzt war Schülein Managing Director bei Proact in Nürnberg.

René Schülein wechselt zu Exertis AV

Personalmeldungen von Herstellern

Katja Herzog übernimmt zum 1. September die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft von HPE Aruba Networking. Sie folgt auf Lars Hartmann, der schon seit 1. November 2022 die Region Zentraleuropa leitet. Herzog wird eng mit dem deutschen Channel-Team unter der Leitung von Annette Häge und Andreas Plotzky zusammenarbeiten. "Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern", sagt Herzog. "Sie sind für uns keine verlängerte Werkbank, sondern wir sehen sie als Teil unseres Teams."

Katja Herzog wird Deutschland-Chefin von HPE Aruba Networking

Gerry Steinberger ist jetzt auch offiziell "Partner Ecosystem Lead Germany" bei HPE und damit Channel-Chef des Unternehmens in Deutschland. Die Funktion übte er schon länger aus, jetzt folgte "nur" noch die offizielle Ernennung und der neue Titel. Seine Ziele als neuer Channel-Chef bei dem Anbieter erläutert Steinberger im Interview mit ChannelPartner.

Gerry Steinberger jetzt offiziell HPE-Partner Ecosystem Lead Germany

Sven Janssen kam im Februar 2019 als Director Channel Sales für DACH zu Sophos und wurde später für die gesamte Central Region verantwortlich. Jetzt hat er mit der Position des Regional Vice President of Sales für die Central-Region in Europa noch einmmal etwas mehr Verantwortung bekommen. In seiner neuen Funktion berichtet Janssen direkt an Gerard Allison, der seit im Dezember 2022 Senior Vice President of Sales für die gesamte EMEA-Region.

Neue Aufgaben für Sven Janssen bei Sophos

ServiceNow hat zum 1. August 2023 Markus Ehrle zum Vice President EMEA Central ernannt. Ehrle war zuvor bei Salesforce als Senior Vice President Germany für das Großkundengeschäft zuständig. Sein Vorgänger bei ServiceNow, Detlef Krause, wechselte auf die Position des Präsidenten für die Region Asien-Pazifik (APAC).

Neuer Zentral- und Osteuropa-Chef bei ServiceNow

Sascha Kaiser hat bei Aagon die Leitung des indirekten Sales-Teams übernommen. Kaiser kommt vom DMS-Anbieter Easy Software, wo er die vergangenen zwei Jahre den Partner-Vertrieb leitete. Bei Aagon will er mit einem sechsköpfigen Team den indirekten Anteil des Soester Softwareherstellers von derzeit rund zehn Prozent auf mittelfristig 30 bis 40 Prozent erhöhen.

Channel-Maßnahmen bei Aagon nehmen Gestalt an

Matthias Preukschat ist neuer Manager Outbound bei Galaxus Deutschland. Auf dieser Position ist er für die Logistikprozesse "pick", "pack" und Verladung zuständig und berichtet an den Galaxus-Logistikchef Steffen Beniers. Zuvor arbeitete Preukschat zwölf Jahre lang bei Amazon.

Neuer Manager Outbound bei Galaxus kommt von Amazon

Ausbildunsstart im IT-Channel

Zum 1. August 2023 starteten neun Azubis und vier duale Studenten bei Securepoint ins Berufsleben. Der IT-Security-Anbieter aus Lüneburg steigerte damit seine Ausbildungsquote auf über 14 Prozent. Die schon seit Jahren betriebene Nachwuchsförderung und mehrere Ausbildungskooperationen haben sich zudem bewährt: Zuvor konnten schon alle Auszubildenden im Bereich Fachinformatik übernommen werden, die ihre Ausbildung dieses Jahr abgeschlossenhaben.

Neue Azubi-Generation bei Securepoint

ElectronicPartner begrüßt sieben neue Auszubildende und eine duale Studentin, die am 1. August 2023 in der Düsseldorfer Zentrale ihre berufliche Laufbahn starteten. Am 1. September beginnt ein weiterer Azubi seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik am Standort Augsburg. Das Unternehmen bietet für den aktuellen Jahrgang zudem Ausbildungen in den Fachrichtungen Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachinformatik für Anwendungsentwicklung und Systemintegration sowie Marketingkommunikation an. Auch eine duale Studentin im Fachbereich Business Administration ist dabei. Die Perspektiven am Ende der Ausbildung sind gut: Die Übernahmequote lag in den vergangenen Jahren bei über 90 Prozent.

Ausbildungsstart 2023 bei EP

Channel-Expertise für den Aufsichtsrat von C4B

1988 gründete Jürgen Biffar in Germering bei München die DocuWare GmbH. 31 Jahre später, Anfang 2019, zig er sich aus dem Unternehmen zurück und übergab dessen Führung an Michael Berger und Max Ertl. Den ebenfalls in Germering ansässigen UCC-Spezialisten C4B kennt Biffar, der sich immer stark für die lokale Wirtschaft engagiert hat, praktisch seit dessen Gründung 1999. Jetzt hat ihn das Unternehmen in den Aufsichtsrat geholt - auch wegen seiner langjährigen Expertise im erfolgreichen Aufbau eines soliden indirekten Vertriebs.

Jürgen Biffar ist Aufsichtsrat bei C4B

