Der Ruhestand naht für Andreas Bökemeyer. Der bisherige Vertriebsleiter der Wortmann AG will sich Ende 2024 aus dem Berufsleben zurückziehen. Um den Übergang der Vertriebsleitung und die Verantwortung für rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahtlos zu gestalten und eine kontinuierliche Entwicklung sicherzustellen, übergibt Bökemeyer nun schon zum 1. September 2023 den Posten an seinen Stellvertreter Volker Kaps.

Bökemeyer ist ein Wortmann-Urgestein: Seit 1989 ist er im Vertreib der Hüllhorster tätig. 1995 wurde er stellvertretender Vertriebsleiter. 2012 übernahm er dann die Leitung des Bereichs. Nun legt Bökemeyer die Vertriebsleitung in jüngere Hände, indem er seinen Posten mit Kaps tauscht. So kann er weiterhin mit seiner Erfahrung und mit Rat und Tat dem gesamten Team zur Seite stehen, bevor er sich dann im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschiedet.

Kontiunität im Vertrieb

Sein Nachfolger Volker Kaps kann auch schon über 30 Jahre Berufserfahrung bei Wortmann vorweisen: Er ist seit 1992 im Unternehmen. Neben der stellvertretenden Vertriebsleitung war er bisher auch als Produktmanager für die Gerätelinie der Terra-PCs verantwortlich. Dies wird er nun intern an das Team mit René Thoss, Alex Minnich und Thomas Bartels abgeben.

Für Firmenchef Siegbert Wortmann ist Kontiunität im Unternehmen wichtig: "Mit Volker Kaps haben wir die richtige Wahl für die Leitung unseres Vertriebes getroffen, um unseren Kunden und Partnern weiterhin die gewohnte Qualität und den gewohnten Service in unserem Vertrieb zu garantieren", beton der Vorsitzende der Wortmann AG.

