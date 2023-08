Damit verantwortet nun Markus Ehrle in der EMEA-Region (Europa, Nahost, Afrika) die Wachstumsstrategie von ServiceNow in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in den osteuropäischen Ländern, während Detlef Krause für die Region Asien und Ozeanien (APAC) zuständig ist.

Als Zentral- und Osteuropa-Chef ist Ehrle für den Weiterentwicklung von Partnerschaften und Kundenbeziehungen zu Unternehmen wie T-Systems, Siemens oder Bayer verantwortlich sowie für den Auf- und Ausbau des ServiceNow-Teams in seiner Region zuständig. Sein Team unterstützt künftig ServiceNow-Partner, die mit einer Vielzahl von kundenbezogenen, makroökonomischen und technologischen Herausforderungen konfrontiert sind. Seine Aufgabe besteht darin, Strategien und Lösungen zu identifizieren, um Geschäftsprozesse schneller als bisher zu digitalisieren und damit die Arbeit für alle zu vereinfachen. Das sieht auch Ehrle so: "Unsere Vision, die Arbeitswelt durch Technologie und Digitalisierung für alle besser zu machen, entspricht voll und ganz meinen eigenen Zielen."

"Wenn ich mit Führungskräften spreche, höre ich immer wieder, dass sie Plattformen benötigen, die ihnen helfen, die digitale Transformation ihrer Unternehmen zu beschleunigen", sagt ServiceNows EMEA-Chefin Cathy Mauzaize und betont, dass Markus Ehrle genau die richtige Führungspersönlichkeit ist, um Kunden dabei zu unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen und Innovationen zu schaffen.

Bevor Ehrle zu ServiceNow kam, war er als Senior Vice President Germany für das Großkundengeschäft von Salesforce Deutschland zuständig und vertrat dort als Mitglied des DACH-Managementteams die Interessen der deutschen Kunden, Mitarbeiter und Partner. Davor arbeitete er für Unternehmen wie SAP, IBM, Netscape und Softline, wo 1992 seine berufliche Laufbahn begann.



