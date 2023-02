Zu Beginn des Jahre 2023 hat ServiceNow ein globales Partnerprogramm verabschiedet, um über lokale Reseller und Service Provider die eigene Plattform auch dem Mittelstand schmackhaft zu machen. Den ersten Channel-Chef hat der Anbieter bereits 2019 eingestellt. Nun hat der Workflow-Spezialist auch die eigene Mittelstandsabteilung in der Region Deutschland-Österreich gestärkt. Seit Jahresbeginn 2023 verantwortet Hanna Kamijo das Mittelstandssegment von ServiceNow - mit einem frisch aufgestellten Team.

Bevor Hanna Kamijo zu ServiceNow wechselte, war sie elf Jahre bei Vodafone beschäftigt und hatte dort unterschiedliche Führungsrollen innegehabt. Zuerst von Deutschland und anschließend von Großbritannien aus hat sie die Tools wie Salesforce und Pricing-Applikationen im Bereich Vertrieb verantwortet. Anschließend war sie im Key Account Management von Vodafone tätig.

In ihrer neuen Rolle als Director General Business bei ServiceNow will Hanna Kamijo mittelständische Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Arbeitsprozesse durch digitale Workflows unterstützen. Dabei setzt das von ihr geführte Team vor allem auf persönliche Beziehungen zu den Ansprechpartnern bei den mittelständischen Kunden über alle Industrien hinweg. Außerdem möchte sie als Frau in der Führungsriege andere Frauen in der Tech-Branche fördern und Neueinsteiger und Berufsanfänger für das Feld begeistern.

Der Mittelstand steht im Fokus ihrer Aktivitäten bei ServiceNow: "Mit meiner hochmotivierten Mannschaft können wir es nicht erwarten, noch viele weitere Top-Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und der ganzen Welt zu zeigen, dass der Mittelstand mit ServiceNow noch erfolgreicher sein kann", so die frischgebackene Team-Leiterin für das Mittelstandssegment.

"Viele namhafte deutsche Mittelstandskunden nutzen mittlerweile unsere Lösungen", so Robert Rosellen, Area Vice President für Deutschland und Österreich bei ServiceNow. Und der sieht hier noc sehr viel Potential für ServiceNow: "Aus diesem Grund haben wir das Mittelstandsteam im letzten Jahr vergrößert und jetzt mit Hanna Kamijo als Director prominent besetzt."

