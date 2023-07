Personalmeldungen von Systemhäusern und IT-Dienstleistern

Beim Göttinger Dienstleister Arineo ist manches anders, als bei anderen Dienstleistern. Gearbeitet wird da auch hart, aber die Konzepte der "kollegialen Organisation" und der "Employee Owned Company" sind nahezu einzigartig. Und jetzt rekrutieren die niedersächsischen IT-Hippies ihre nächste Managment-Generation nicht wie man das üblicherweise tut mit Hilfe eines Headhunters, der LinkedIn-Kontakte oder alter Seilschaften, sondern führten ein intenres Auswahlverfahren durch, bei dem sich alle Beschäftigten für die Nachfolge in der Geschäftsführung bewerben konnten. Klingt alles etwas verrückt? Klappt aber bisher ganz gut.

Umbau bei Arineo - Ein Systemhaus wird zum Verein

Etwas traditioneller geht es beim SAP-Partner Syniti zu. Dort wurde zum 1. Juni 2023 René Haag zum Senior Sales Director MEE (Zentral- und Osteuropa) berufen. Aber wenn man so möchte, ist auch Haag ein "Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen", denn er war bereits von Februar 2015 bis Februar 2021 bei dem Unternehmen. Neben einer langjährigen Tätigkeit als selbständiger Berater im SAP-Umfeld bekleidete er zudem zuvor Führungspositionen bei Qlik, Magnitude Software und bei CDQ in der Schweiz.

SAP-Partner Syniti stellt sich neu auf

Ohne Umwege rückte Max Eggert bei Byteclub in das Führungsteam auf. Er ist seit 2022 bei der IT-Gruppe für die Themen Finance und Administration zuständig. Jetzt folgte er auf Thomas Bußhart, der das Unternehmen im September 2022 verlassen hat und bildet zusammen mit den Gründern Mathias Harms und Michael Hencke wieder eine dreiköpfige Geschäftsführung.

Byteclub erweitert Geschäftsführung

Elke Heubuch wurde zum 1. Juli als Co-CFO in den Vorstand der TechniData IT AG berufen. Bis zum Jahresende wird sie gemeinsam mit Jörg von Scheidt den Bereich Finanzen führen. Er tritt dann zum 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand und scheidet aus der aktiven Arbeit als Vorstand aus. Heubuch wird dann ab 2024 alleinige CFO der TechniData IT AG sein.

Elke Heubuch wird CFO der TechniData IT AG

Brigitte Sollie hat bei GFT Technologies die Stelle als SVP und Global Head AWS Sales and Strategy übernommen. Sie wechselt zu AWS, wo sie bisher Enterprise Executive Strategic Advisorwar, zum Diesntleister. GFT ist eigenen Angaben zufolge bereits heute der drittgrößte Anbieter von AWS-Migrationen weltweit. Sollie soll nun helfen, diese Position zu festigen und die Partnerschaft mit AWS weiter auszubauen.

GFT holt Brigitte Sollie fürs AWS-Geschäft

Seit 1. Juli 2023 ist Nicola Brocksiepe Head of Marketing & Communications bei der Management- und Technologieberatung Detecon. Die Diplomkauffrau und Sportökonomin verantwortet damit global die Bereiche Brand, Marketing sowie Corporate Communications bei der konzerneigenen Unternehmensberatung der Telekom.

Detecon mit neuer Marketingleitung

Personalmeldungen aus Handel und Distribution

Die Soft & Cloud GmbH hat Florian Ewald zum CEO ernannt. Er übernimmt von Michael Helms, der das Unternehmen gegründet hat und sich nun aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Ewald bildet gemeinsam mit COO Carsten Kock die neue Führungsebene des Gebrauchtsoftwarehändlers. Ewald bringt Kompetenz in der strategischen Unternehmensentwicklung, bei operative Effizienz und Internationalisierung mit: Er war bisher unter andrem als Partner und COO beim Consultinghaus Ommax sowie als Manager beim Unternehmensberater Goetzpartners tätig

Führungswechsel bei Soft & Cloud

Daniel Boldin, der das Unternehmen seit 2014 als Geschäftsführer und CEO geleitet hat, verlässt Asgoodasnew im gegenseitigen Einvernehmen. Er will sich "neuen persönlichen Herausforderungen" stellen. CMO Tim Seewöster, der bereits bisher Geschäftsführer war, hat CFO Stefan Groitl daher den zweiten Geschäftsführerposten übernommen.

Neue Geschäftsführung für Asgoodasnew

Personalmeldungen von Herstellern

Oliver Tuszik kam vor zehn Jahren von Computacenter zu Cisco: Am 1. Juli 2013 übernahm er dort die Position des Deutschland-Chefs. Zuletzt verbrachte er als weltweiter Channel-Chef - was auch eine Anerkennung für die gute Channel-Betreuung der Deutschland-Niederlssung war - fünf Jahr in den USA. Jetzt kehrt Tuszik auf den "Alten Kontinent" zurück und wird Europa-Chef von Cisco. Er verspricht allerdings: "Ich bleibe der Fürsprecher unserer Partner und werde unser Channel-Engagement weiterhin unterstützen. Was wir vor fünf Jahren begonnen und vorangetrieben haben, werden wir gemeinsam weiterentwickeln."

Oliver Tuszik wird Europa-Chef bei Cisco

Zurück zog es auch Begoña Jara: Nach zwei Jahren bei Pure Storage kehrte sie jetzt zu NetApp zurück. Dort war sie 2020 und 2021 unter anderem für die globalen Kundenaccounts in EMEA zuständig. Als Vice President Area Germany übernimmt sie jetzt deutlich mehr Verantwortung. Schließlich ist Deutschland für NetApp der zweitgrößte Markt weltweit.

Begoña Jara wird Deutschland-Chefin bei NetApp

Beim Storage-Spezialsten Infinidat hat Richard Connolly die Verantwortung für die DACH-Region sowie das Vereinigte Königreich und Irland (UKI) übernommen. Zwar läuft es für den Anbieter gut, jemanden, der sich ganz auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren darf, will sich das Unternehmen aber offenbar (noch) nicht gönnen. Connolly war zuvor unter anderem Global Sales Director bei Hitachi Vantara und Sales Director / Head of Global & Strategic Accounts bei Palo Alto Networks. In Deutschland kann er auf die Unterstützung durch Hans Christoph Lindemeier (Channel Manager DACH) sowie die Regional Sales Manager Tomislav Babic und Sema Fidan zurückgreifen. Letztere betreut Süddeutschland und Österreich.

Infinidat ernennt Richard Connolly zum Regional Director

Eine umfassende Neubesetzung des Führungsteams gab es bei Nfon. Zuerst löste Patrik Heider den bisherigen CEO Claus von Rottkay ab und wurde der Vertrag mit CTO Jan-Peter Koopmann nicht verlängert, dann wurden die Stelle des CTO und weitere Positionen neu besetzt. Das neu geschaffene Ressort "Commercial" verantwortet Gernot Hofstetter als Chief Commercial Officer (CCO). In seine Verantwortung fallen auch die Bereiche Sales International, Marketing, Revenue Operations, Consulting & Services sowie Sales Operations.

Heinke Bock (zuvor Vice President Human Resources), übernimmt die ebenfalls neu geschaffene Position des Chief People & Culture Officer. Als Chief Product Officer (CPO) für die Produktentwicklung ist nun Markus Krammer zuständig. Er ist bereits seit über acht Jahren bei Nfon und war zuletzt Vice President Products. Bekannt ist zudem bereits, dass zum 1. September Merano Mettbach, zuletzt Leader Partner Sales bei Cisco, als Chief Sales Officer (CSO Deutschland) Teil des Senior Management Teams der Nfon AG wird. Die Scuhe nach einem neuen CTO läuft dagegen noch.

Neues Führungsteam für Nfon

Zahlreihe neue Visitenkarten gab es auch bei Trend Micro in Deutschland. Allerdings setzt der Security-Anbieter bei der Besetzung neuer Führungspositionen ganz auf langjährige Mitarbeiter. Virginia Baukmann übernimmt als Head of Strategic Sales die Verantwortung für den Vertrieb an Kunden von besonderer strategischer Bedeutung. Robert Mientus besetzt die neu geschaffene Position des Senior Manager Government Sales, und Lukas Epping, der seit 2021 im Unternehmen tätig ist, rückt auf Position des Head of Customer Service Management auf. Die wr frei geworden, nachdem Marc Schiener 2022 die Position des Technical Directors für Deutschland übernommen hatte.

Trend Micro vergrößert Management-Team

Vor 37 Jahren haben Christian Sturmhoefel und Joachim Sturmhoefel gemeinsam mit Rainer Ellerbrake und Peter Herden das Unternehmen SEH Computertechnik gegründet. Nun übergeben sie ihren Teil der Geschäftsführung des deutschen Netzwerk-Herstellers in die Hände von Christoph Augustin. Er ist bei SEH nun für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion und Einkauf verantwortlich. Rainer Ellerbrake bleibt für die Bereiche Entwicklung und Finanzen zuständig.

Generationenwechsel bei SEH Computertechnik

Waldemar Bergstreiser kam 2016 als Leiter des Vertriebsinnendienstes zu Kaspersky und war seit 2019 auch für die Distributionspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Im März 2020 wurde er zum Head of Channel Germany befördert. Seit Oktober 2022 bekleidete er die Position Head of B2B Germany. Nun rückte Bergstreiser beim Security-Anbieter zum General Manager Central Europe auf.

Kaspersky befördert Waldemar Bergstreiser

Andreas Steffen hat bei Eperi Elmar Eperiesi-Beck als CEO abgelöst. Eperiesi-Beck hatte das Unternehmen 2003 gegründet und seitdem geleitet. Steffens Aufgabe ist es nun, "Eperi zu einem der wichtigsten deutschen und international agierenden Softwareanbieter für den professionellen und zuverlässigen Datenschutz in der Cloud zu machen." Eperiesi-Beck hat das Unternehmen verlassen.

Eperi ernennt Andreas Steffen zum CEO

CRM-Plattform-Anbieter HubSpot hat Josephine Wick Frona zur Marketing-Chefin für die deutschsprachige Region ernannt. Damit ist sie für die Bereiche PR & Brand, Social Media, Co-Marketing, Produktmarketing und Revenue Marketing verantwortlich. Sie arbeitet von der deutschen Niederlassung in Berlin aus und berichtet an Susanne Rönnqvist Ahmadi, VP International Marketing.

HubSpot befördert Josephine Wick Frona

Nachruf auf Kevin Mitnick

Im Alter von 59 Jahren verstarb im Juli 2023 Kevin David Mitnick. Bekannt wurde er in den späten Achtziger und frühen neunziger Jahren als Hacker. Es gelang im offenbar mehrmals, in Netzwerke von NSA und US-Verteidigungsministerium einzudringen. Daür wurde er zweimal mit Gefängnis bestraft. "Böse" im eigentlichen Sinne war Mitnick allerdings nicht. Das stellte er unter Beweis, als seine "wilden Jahre" vorbei waren. Er klärte im Buch "Die Kunst der Täuschung" über Techniken für Social Engineering auf und beschrieb darin, wie Firmen sich davor schützen können. Außerdem gründete er eine Beratungsunternehmen, das Firmen hilft, sich vor solche Angriffen zu schützen und war zuletzt "Chief Hacking Officer" bei KnowBe4, einem auch in Deutschland tätigen Anbieter von Security-Awareness-Trainings.

Trauer um Ex-Hacker Kevin Mitnick