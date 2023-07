Jörg von Scheidt tritt zum 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand und scheidet aus der aktiven Arbeit als Vorstand der TechniData IT AG aus. Seine Nachfolgerin, Elke Heubuch, war in ihrer beruflichen Laufbahn in verschiedenen kaufmännischen Positionen tätig, zuletzt bei der Kumavision AG als kaufmännische Leiterin. Davor verantwortete sie bei der 2010 von SAP übernommenen "alten TechniData AG" den Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling.

Sanfter Wechsel im Finanzresort

"Mit Elke Heubuch gewinnt die TechniData IT AG eine erfahrene Finanzfachkraft, die in den letzten Jahren verschiedene Positionen mit Führungs- und Fachverantwortung, insbesondere in IT-Dienstleistungsunternehmen, erfolgreich ausgefüllt hat", sagt Jörg von Scheidt, CFO, TechniData IT AG über seine Nachfolgerin. "Dazu gehört auch ihr Engagement innerhalb der "alten" TechniData AG. Sie kennt daher den TechniData-Spirit aus eigener Erfahrung und kann sich mit unserer Firmenphilosophie voll und ganz identifizieren. Bei ihr sind meine Aufgaben in den besten Händen und ich wünsche ihr viel Glück und Erfolg."

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Elke Heubuch für die Aufgabe als CFO bei der TechniData IT AG zu begeistern", sagt Peter Jung, CEO, TechniData IT AG. "Wir sind davon überzeugt, dass Elke mit ihrer großen Fachkompetenz und ihrer TechniData Historie die TechniData IT-Gruppe bereichern und weiterentwickeln wird und die ideale Nachfolgerin von Jörg von Scheidt sein wird. Ganz besonders freut mich, dass wir die Position mit einer Frau besetzen konnten. Auch in der IT sind Frauen in Führungspositionen noch die Ausnahme. Hier braucht auch unsere Branche mehr weibliche Vorbilder. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unserem langjährigen CFO Jörg von Scheidt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine hervorragende Arbeit."

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Finanzvorständin bei der TechniData IT AG", erklärt die neue CFO Elke Heubuch. "Die Dynamik und Komplexität der IT-Branche mit den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen reizen mich besonders. Hier möchte ich gerne mit meinem Team einen aktiven Beitrag leisten, die Zukunft gestalten und nachhaltigen Mehrwert für TechniData schaffen. Der TechniData-Spirit ist spürbar, und ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen."