Richard Connolly übernimmt bei Infinidat die Verantwortung für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie das Vereinigte Königreich und Irland (UKI). Er bringt umfangreiche Erfahrungen im Verkauf von Storage, Cybersecurity sowie Cloud-Storage, und Rechenzentrumslösungen mit. Unter anderem war Connolly zuvor Global Sales Director bei Hitachi Vantara und Sales Director / Head of Global & Strategic Accounts bei Palo Alto Networks.

Nach dem Weggang von Nevzat Bucioglu, der bis Sommer 2022 als Country Manager DACH bei Infinidat war, hatte das Geschäft in Deutschland von Frankfurt aus James Lewis als Director of Channel EMEA & APJ betreut. Mit Conolly kommt nun wieder eine zusätzliche, regionale Ebene dazu. Er verantwortet in der Region das Gesamtgeschäft und berichtet direkt an Richard Bradbury, SVP für EMEA sowie die Region Asien, Pazifik und Japan. Lewis behalt seine Funktion und ist weiterhin bei Infinidat. Lokaler agieren unter anderem noch Hans Christoph Lindemeier (Channel Manager DACH) sowie die Regional Sales Manager Tomislav Babic und Sema Fidan, die Süddeutschland und Österreich betreut.

"Richard Connolly hat in der Vergangenheit als Vertriebsleiter immer für starkes Wachstum gesorgt", sagt sein neuer Chef Richard Bradbury. Sein Wissen und sein Netzwerk soll helfen, die Marktpräsenz von Infinidat auszubauen. "Infinidat bleibt ein Innovator, bei dem Top-Talente arbeiten wollen. Wir bauen ein Weltklasse-Team auf, und ich bin hocherfreut, dass Richard sich entschieden hat, uns auf dieser spannenden Reise zu begleiten", erklärt Bradbury - auch wenn Connolly mit inzwischen exakt 30 Jahren Berufserfahrung zumindest im Fußball nicht mehr zu den "Talenten" zählen würde.

Mehr zum Thema

Infinidat erweitert Partnerprogramm

Infinidat erneuert Partnerportal

ADN bietet Speicherlösungen von Infinidat an

Arrow vertreibt Storage-Produkte von Infinidat