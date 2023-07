Begoña Jara kehrt nach gut zwei Jahren bei Pure Storage zu NetApp zurück. Dort war sie 2020 und 2021 unter anderem für die globalen Kundenaccounts in EMEA zuständig. Frühere Stationen von Jara in der Storage-Branche waren zuvor bei Commvault und Veritas (zuvor Symantec). Wie bereits früher wird Jara ihre Aufgaben aus München heraus wahrnehmen. Peter Wüst, der seit Mai 2022 als Vice President und General Manager Germany das NetApp-Geschäft in Deutschland leitete, hat das Untenehmen nach 22 Jahren verlassen.

Als Vice President Area Germany, dem zweitgrößten Markt von NetApp weltweit, übernimmt Jara eine wichtige Aufgabe im Team umden für EMEA und LATAM zuständigen Senior Vice President Giovanna Sangiorgi. Jara ist für das deutsche Geschäft verantwortlich und soll in enger Zusammenarbeit mit den globalen und regionalen Teams die führende Position von NetApp im Bereich All-Flash in Deutschland auszubauen.

"Ich freue mich sehr, Begoña Jara im EMEA & LATAM Team begrüßen zu dürfen", sagt Sangiorg. "Deutschland ist für uns mit seiner breiten Kundenbasis ein extrem wichtiger Markt. Jara kennt diesen sehr gut und ist auch im Land sowie im gesamten Ökosystem der IT-Branche bestens bekannt. Unter ihrer versierten Leitung und mit ihrer Leidenschaft wird unser Team das Vertrauen von neuen Kunden und Partnern gewinnen."

"Wir wissen aus Umfragen, dass IT-Einkäufer in Deutschland Kosteneinsparungen in der Cloud für eine Herausforderung halten", sagt Jara. "Dennoch sind sie davon überzeugt, dass der ROI der Cloud zum Greifen nahe ist - im gesamten Spektrum der Hybrid Cloud. Mit unseren jüngsten Flash-Updates und breitem Portfolio können wir unsere Kunden mit Zuversicht auf diesem Weg zum Erfolg begleiten."

