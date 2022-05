NetApp hat Peter Wüst zum Vice President und General Manager in Deutschland ernannt. Wüst übernimmt damit die Verantwortung für mehrere Hundert Mitarbeiter an acht Standorten. Er berichtet direkt an Giovanna Sangiorgi, die als Senior Vice President für EMEA und LATAM ebenfalls neu berufen wurde. Wüst soll in seiner Position die "Transformation von NetApp zum Cloud- und Daten-orientierten Softwareanbieter" fortführen.

Um sich im Cloud-Bereich zu verstärken, hat NetApp in der jüngeren Vergangenheit mehrere Firmen zugekauft, darunter die Optimierungsplattform CloudCheckr, Fylamynt (Spezialist für Cloud-Ops-Automatisierung) und oder Instaclustr (Management von Open-Source-Datenbanken). Deutschland ist für NetApp der wichtigste und umsatzstärkste Markt in Europa. Hier soll Wüst das Unternehmen "als führenden Anbieter von Multi-Cloud-Lösungen, Hybrid Cloud Storage und Cloud Data Services etablieren".

"Wir sehen ganz klar, dass Kunden datenzentriert entscheiden und neue Geschäftsmodelle digital bereitstellen. Dafür brauchen sie Partner, die diese Transformation mit vollem Einsatz mitgehen. Ich freue mich, dieses Kapitel zusammen mit unserem Team aufzuschlagen, sagt Wüst. Der Fokus liege dabei auf der Akquise neuer Kunden durch die Positionierung neuer Workloads sowie dem weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts. Speziell im Bereich Public Cloud Software, in dem das Unternehmen am Ende des Fiskaljahrs 2026 einen Umsatz von zwei Milliarden Dollar prognostiziert, sieht Wüst bei deutschen Kunden noch Potenzial.

Wüst leitete bei NetApp bisher als Vice President CTO International mehrere Teams in EMEA, APAC, und LATAM, die sich mit der strategischen Kundenentwicklung im Zusammenhang mit der digitalen Transformation beschäftigen. Davor war er unter anderem für NetApps Cloud-Infrastrukturgeschäft und Cloud Services in der EMEA-Region verantwortlich. Zu NetApp kam er 2001 als Solutions Engineer. Der studierte Wirtschaftsinformatiker lebt mit seiner Familie im Raum Stuttgart.

