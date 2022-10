Susanne Kummetz ist seit Anfang Oktober 2022 "Director Commercial Segment" bei NetApp. Kummetz war zuvor über 16 Jahre bei Hewlett-Packard (zuletzt als Director Imaging und Printing Germany) und seit dessen Aufspaltung in HPE und HP rund acht Jahre bei HP. Beim PC- und Drucker-Hersteller leitete sie zuletzt als Director Commercial and Consumer Channel Sales den gesamten indirekten Vertrieb in Deutschland. Diese langjährigen Erfahrungen bringt sie nun als Director Commercial Segment bei NetApp ein.

Peter Wüst, Vice President und Managing Director bei NetApp für Deutschland, erklärte, es sei ihm "eine besondere Freude", den Start von Susanne Kummetz und Olivier Fay bekanntgeben zu können, denn der "Fokus auf den deutschen Mittelstand und die effektive Nutzung der Public Clouds" sei ihm eine Herzensangelegenheit.

Fay war zuvor sieben Jahre bei Vmware, zuletzt als Sales Director Observability für EMEA und APAC. Frühere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Aufgaben als Account Executive und Sales Manager respektive EMEA Sales Lead für Data Center Solutions bei Dell und als Solutions Sales Manager Cloud&Datacenter bei Microsoft.

Kummetz begann ihre Laufbahn bei HP 1998 als Technology Consultant Printing. Nach zahlreichen Positionen im Vertrieb bei Hewett-Packard und später HP übernahm sie Mitte 2017 als Nachfolgerin von Christian Mehrtens (jetzt bei SAP) den Posten als "Director Commercial Channel und Midmarket Sales". Seit Ende 2019 war sie als "Director Commercial and Consumer Channel" für den gesamten indirekten Vertriebskanal zuständig. HP bedauerte den Weggang von Kummetz "außerordentlich". ihr Nachfolger wurde Hartmut Husemann, der zuvor als Director End User Sales Printing für den direkten Druckervertriebskanal verantwortlich war.