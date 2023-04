Endlich wieder Partner Summit vor Ort bei NetApp: Giovanna Sangiorgi, Senior Vice President EMEA & LATAM, und Kristian Kerr, Vice President EMEA & LATAM Partner Organisation, hatten nach Prag eingeladen und 125 NetApp-Partner kamen. Die Manager gaben den Teilnehmern ein Update zur Partnerstrategie und der geplanten Entwicklung des Portfolios. Die baut auf dem kürzlich erfolgten Ausbau des Flash-Angebots auf.

Natürlich gab es auch einen Ausblick auf die Evolution des Partnerprogramms und geplante Maßnahmen, um die Partner erfolgreicher zu machen. Dazu sind eine Vertiefung des Partnerprogramms angedacht, mehrere Go-To-Market-Kooperation sowie die Verbesserung bei der Unterstützung bestehender Kunden und der Akquise von Neukunden.

Als Ansporn und Vorbild ehrte NetApp dann Partner, die im vergangenen Jahr besonders erfolgreich waren oder sich durch Exzellenz, Innovation und Qualität hervorgehoben haben. Awards gab es in 18 Kategorien. Sie wurden von Cisco, Intel, PNY und Veeam unterstützt.

Awards auf EMEA-Ebene

Als EMEA Partner of the year zeichnete NetApp den aus Schweden stammenden, aber auch in Deutschland aktiven Dienstleister Proact aus. "GSI Partner of the year" wurde Atos, "Hybrid Cloud Partner of the year" Fujitsu und "Innovation Partner of the year" Accenture.

Bei den Distributoren zeichnete der Hersteller Arrow ECS als "EMEA Distributor of the year" aus und TD Synnex als "Service Partner of the year". Computacenter wurde in der gesamten Region als "Solutions Partner of the year" geehrt.

Awards für deutsche NetApp-Partner

Daneben erhielten in sechs Kategorien Unternehmen aus Deutschland oder die deutschen Niederlassungen international tätiger Unternehmen Awards. Damit ging fast ein Drittel der Auszeichnungen nach Deutschland - was die Bedeutung der DACH-Region für das Unternehmen unterstreicht. Die Preisträger sind:

tecRacer - Cloud Partner of the year

Logicalis Deutschland - Growth Partner of the year

Advanced Unibyte - FlexPod Partner of the year

Computacenter Deutschland - AI Partner of the year

SVA - Keystone Partner of the year