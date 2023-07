GFT hat Brigitte Sollie zum SVP und Global Head AWS Sales and Strategy ernnant. Sollie war zuvor bei AWS als Enterprise Executive Strategic Advisor tätig. In ihrer Funktion bei GFT wird sie die globale AWS-Strategie von GFT Technologies überwachen, die Partnerschaft mit AWS managen und die Beziehungen zu AWS-Kunden weiter ausbauen.

"Mit der Stärkung des AWS-Geschäfts investiert GFT in die Erweiterung seiner umfassenden technischen Expertise und Partnerschaften im Bereich AWS-basierter Technologien", teilt der Dienstleister mit. Er habe bereits jetzt mehr als 950 AWS-Experten unter Vertrag und könne mehr als 650 Zertifizierungen vorweisen. Die haben bereits "mehr als 100 Kundenprojekte auf AWS" umgesetzt. Unter der Leitung von Sollie wird das Unternehmen, das AWS Advanced Tier Service Partner ist, darauf aufbauen. Bereits heute ist GFT eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Anbieter von AWS-Migrationen weltweit.

"Wenn sie effektiv umgesetzt wird, kann die digitale Transformation die Kundenbindung revolutionieren, Innovationen vorantreiben und ganze Branchen umwälzen", sagt Sollie. "Der Wechsel zu GFT bietet mir die Möglichkeit, meine Erfahrungen mit AWS zu vertiefen und gleichzeitig meine Rolle als vertrauenswürdige Vordenkerin und Beraterin beizubehalten. Ich freue mich darauf, durch den Ausbau der Partnerschaft zwischen GFT und AWS strategische Allianzen mit unseren Kunden zu fördern, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Transformation und der Verbesserung des Kundenengagements spielen werden."

"Cloud Computing ist kein Nischenthema mehr, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, um in ihrer Branche wettbewerbsfähig zu bleiben", ergänzt Marika Lulay, CEO von GFT. "Wir begleiten Unternehmen auf ihrem Weg in die Cloud schon seit der Zeit, als die meisten noch die Augenbrauen hochgezogen haben. Die Aufnahme der AWS-Expertin Brigitte Sollie in unser Team ist ein natürlicher nächster Schritt, um unser AWS-Angebot zu erweitern und den Ambitionen von Unternehmen weltweit gerecht zu werden."

Sollie bringt über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zu GFT mit. Bevor sie zu AWS kam, arbeitete sie als strategische Beraterin für digitale Transformation bei IBM mit den Schwerpunkten Cloud, Sicherheit und Analytik. Als stellvertretende CIO und CISO für das Department of Public Safety des US-Bundesstaates Ohio verantwortete sie außerdem die Außerbetriebnahme des Mainframes und die Modernisierung des Rechenzentrums.

Mehr zum Thema

GFT Technologies profitiert vom Digitalisierungsdrang

GFT übernimmt Targens

GFT sieht "viel Sicherheitspotenzial in Blockchain"