Die Soft & Cloud GmbH hat Florian Ewald zum CEO ernannt. Er übernimmt ab sofort die Position von Michael Helms, der das Unternehmen gegründet, maßgeblich geprägt und sich nach erfolgreichen Jahren aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Ewald bildet gemeinsam mit COO Carsten Kock die neue Führungsebene des Gebrauchtsoftwarehändlers.

Erfahrener Experte mit Fokus auf Wachstum und Innovation

Florian Ewald verfügt über umfangreiche Kompetenz in den Bereichen strategische Unternehmensentwicklung, operative Effizienz und Internationalisierung, heißt es von seinem neuen Arbeitgeber. Vor seinem Eintritt bei Soft & Cloud war er als Partner und COO beim Consultinghaus Ommax sowie als Manager beim Unternehmensberater Goetzpartners tätig. Ewald soll seine Branchenkenntnis sowie seine Fähigkeiten in der strategischen Planung und Umsetzung nutzen, um die Marktposition von Soft & Cloud auszubauen und die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.

"Ich freue mich, Teil dieses dynamischen Teams zu werden und diese neue Herausforderung anzunehmen", so Florian Ewald über seinen Wechsel. "Soft & Cloud hat sich in den vergangenen Jahren als vertrauenswürdiger Partner für gebrauchte Softwarelösungen etabliert, und ich sehe großes Potenzial, diesen Erfolg weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, insbesondere in internationalen Märkten weiter zu wachsen und unsere Innovationskraft zu steigern. Dies werden unsere Fokusthemen in den nächsten Monaten sein."