Damit verantwortet die Diplomkauffrau und Sportökonomin global die Bereiche Brand, Marketing sowie Corporate Communications bei der konzerneigenen Unternehmensberatung der Telekom.

Brocksiepe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Zuletzt war sie über viereinhalb Jahre bei Serrala beschäftigt, einem schnell wachsenden, internationalen Unternehmen für Finanzautomatisierung und B2B-Zahlungssoftware in EMEA und den USA. Davor war sie in verschiedenen Führungspositionen bei dem IT-Dienstleister Infosys (fast sechs Jahre) und bei dem Beratungsunternehmen Accenture (fünf Jahre) tätig.

Ihr Chef Jürgen Schäfer lobt sie: "Mit Nicolas Expertise in kundenzentriertem, digitalem Marketing und Marketing-Automatisierung schaffen wir nachhaltige Kundenerlebnisse, die unseren Wachstumskurs weiter vorantreiben", so der Detecon-CEO.

Die T-Systems-Tochter begleitet nationale und internationale Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Das Unternehmen ist 1977 gegründet worden. Als Detecon fungiert es seit 2002 - nach der Fusion mit Diebold Deutschland.



