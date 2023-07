Matthias Preukschat ist der neue Manager Outbound bei Galaxus Deutschland. Auf dieser Position ist er für die Logistikprozesse "pick", "pack" und Verladung zuständig und berichtet an den Logistikchef bei Galaxus Steffen Beniers.

Zuvor arbeitete Preukschat zwölf Jahre lang bei Amazon und er freut sich bereits auf seine neue Aufgabe bei Galaxus Deutschland: "Ich stehe im engen Austausch mit den Team Leads und analysiere unsere Prozesse und entwickle sie fort, damit wir unsere Service Level Agreements einhalten können und zufriedene Kunden haben, aber auch zufriedene Mitarbeiter. Wir haben sehr flache Hierarchien, in denen Angestellte jederzeit Probleme ansprechen können und dies auch tun, um Verbesserungsvorschläge einbringen."

In den vergangenen Monaten hat Galaxis in der neuen Halle "Odilia" in Krefeld insgesamt sieben neue Team Leader Logistics und Quality angestellt, vier von ihnen berichten künftig an Matthias Preukschat.

Steffen Beniers, seit der Gründung im November 2018 Logistikchef bei Galaxus-Deutschland, hat damit sein Führungsteam beinahe komplettiert. Es fehlt nur noch der Leiter des Bereiches "Management Inbound", diese Stelle übernimmt Beniers übergangsweise.

Mit Matthias Preukschat an Bord blickt er nun zuversichtlicher ins Jahresendgeschäft: "2022 sind wir in Deutschland hoch zweistellig gewachsen, und tun dies auch 2023 weiterhin. Nun sind wir mitten in den Vorbereitungen fürs Weihnachtsgeschäft", so Beniers weiter.



Mehr zu Galaxus:

Geschäftsführer Michael Stolle im Interview

Digitec Galaxus wächst 2022 um 8,7 Prozent

Baumarkt-Sortiment ausgebaut

Diese Produkte gehen am häufigsten kaputt

Rlevante Größe in Deutschland