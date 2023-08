Ein fundierter und qualifizierter Einstieg ins Berufsleben ist eine wertvolle Investition in die Zukunft. Nicht nur für die Auszubildenden selbst, sondern auch für das Unternehmen. "In diesem Sinne freuen wir uns, dass sich auch dieses Jahr wieder viele junge talentierte Nachwuchskräfte für uns entschieden haben. Wir sehen das als tolle Bestätigung dafür, wie zielgruppenorientiert wir unser Ausbildungsprogramm aufgebaut haben", betont Karl Trautmann, Vorstand ElectronicPartner. Die Verbundgruppe begrüßt sieben neue Auszubildende und eine duale Studentin, die am 1. August 2023 in der Düsseldorfer Zentrale ihre berufliche Laufbahn starteten. Am 1. September beginnt ein weiterer Azubi seine Ausbildung am Logistik-Standort in Augsburg mit dem Ziel: Fachkraft für Lagerlogistik.

Von Anfang an will ElectronicPartner seinen Auszubildenden einen Ort zur persönlichen Weiterentwicklung bieten, intensive, individuelle Unterstützung und genug Raum, damit sie ihr Potenzial vollkommen entfalten können. "Unser neues Arbeitszeitmodell unter dem Stichwort 'New Work' gibt ihnen zudem die Möglichkeit zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Besonders hervorzuheben ist die 35-Stunden-Woche, von der bereits unsere Azubis profitieren sowie individuelle Arbeitszeiten gepaart mit einem Mix aus mobiler und Büro-Arbeit", erläutert Timo Stockem, Leiter Bereich Personal.

Übernahmequote über 90 Prozent

Mit ihrer neuen Arbeitswelt will sich die Verbundgruppe nachhaltig attraktiv und innovativ darstellen als Arbeitgeber in der Region und darüber hinaus auf. Die Berufsausbildung von Fachkräften ist dabei eine der wichtigsten Maßnahmen, um den hoch qualifizierten Service der Verbundgruppe für die angeschlossenen mittelständischen Betriebe auch in Zukunft zu gewährleisten. Mitarbeiterförderung und -bildung haben traditionell einen sehr hohen Stellenwert bei ElectronicPartner.

Das Unternehmen bietet für den aktuellen Jahrgang Ausbildungen der Fachrichtungen Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachinformatik für Anwendungsentwicklung und Systemintegration sowie Marketingkommunikation an. Auch eine duale Studentin im Fachbereich Business Administration ist mit dabei. Dass die Ausbildung umfassend und spannend wird, zeigt sich bereits beim Blick auf den künftigen Lehrplan: Die Azubis durchlaufen unterschiedliche Abteilungen, um jeden potenziellen späteren Einsatzbereich kennenzulernen und besuchen neben der Berufsschule regelmäßig abwechslungsreiche Workshops. Außerdem warten spannende Projekte und Messebesuche auf den Nachwuchs.

Die Perspektiven am Ende der Ausbildung stimmen ebenfalls: Die Übernahmequote lag in den vergangenen Jahren bei über 90 Prozent. Und auch im kommenden Jahr setzt ElectronicPartner weiter auf Nachwuchs - denn nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel: Die nächste Bewerbungsphase läuft bereits!