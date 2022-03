Vertiv hat Karsten Winther zum Vice President of Sales in EMEA ernannt. Er übernimmt damit die Aufgaben, um die sich bisher Giordano Albertazzi mit dem Titel President für EMEA kümmerte. Albertazzi bleibt bei dem Anbieter, wechselt aber in die Position des President für die Region Amerika und übernimmt die Verantwortung für das Geschäft in Nord- und Südamerika. John Hewitt, der diese Position bisher inne hatte, hat das Unternehmen verlassen.

Albertazzi ist seit 24 Jahren für Vertiv beziehungsweise vorher bei Emerson Network Power tätig. Dort wurde er 2007 zum Vizepräsidenten für den Bereich Service EMEA ernannt. Die vergangenen sechs Jahre leitete er die Geschäfte von Vertiv in EMEA. In 2021 erzielte die Region EMEA unter seiner Leitung ein organisches Umsatzwachstum von über 18 Prozent. "In der EMEA-Region hat Giordano seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unser Wachstum bei Umsatz und Gewinn durch Umstrukturierungsmaßnahmen zu erhöhen", lobt Rob Johnson, CEO von Vertiv.

Albertazzi arbeitete dabei in den vergangenen vier Jahren eng mit Winther zusammen. Winther ist seit Mai 2018 bei dem Unternehmen und war seitdem Vice President Sales EMEA. Er war zuvor zwei Jahre bei Cobham Satcom, einem Anbieter von Satellitenkommunikation, als Vertriebschef tätig. Die vorherigen Station von Winter waren bei NEC Display Solutions - bei Vertiv keine ungewöhnliche Vita. Beim Display-Anbieter verantwortete Winther zwischen Herbst 2012 und Frühjahr 2016 zunächst als Vie President und später als Senior Vice President den Vertrieb in EMEA & CIS.

Den größten Teil seiner Karriere in der IT verbrachte Winther bisher jedoch bei Epson. Dort fing er 2000 in Dänemark als Produktmanager an, und stieg 2008 dann zum Country Manager Dänemark auf. Von 2010 bis 2012 war er bei Epson schließlich Vertriebsleiter für die Region Benelux & Nordic.

