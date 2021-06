Damit kehren über 1.000 von der Kurzarbeit betroffenen Telekom Shop-Beschäftigte an ihre Arbeitsplätze zurück. Immerhin waren diese Verkäufer - teilweise mit Unterbrechungen - seit Februar 2021 nicht mehr vor Ort in den Telekom-Läden anwesend. Angesichts von bundesweit sinkenden Infektionszahlen, der fortschreitenden Zahl der geimpften Personen und der dadurch gelockerten Pandemie-Einschränkungen hat die Deutsche Telekom AG 421 ihrer bundesweit 500 Shops wieder eröffnet, die restlichen Verkaufspunkte sind noch wegen Umbau oder aufgrund von noch zu hohen Inzidenzwerte geschlossen.

Rund 700 Telekom Shop-Mitarbeiter mussten während des Lockdowns nicht in Kurzarbeit, da sie sich für den Einsatz an der Serviceline umschulen ließen. Dadurch waren sie weiter in Vollzeit beschäftigt und konnten darüber hinaus ihre Kompetenzen erweitern.

Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops, freut sich sehr, dass die meisten Verkaufsräumer wieder eröffnet und mit Fachpersonal besetzt sind; er dankt seinen Mitarbeitern für ihre Geduld und "ihr ungebrochenes Engagement".

In allen nun offenen Telekom Shops gelten natürlich weiterhin die behördlichen vorgegebenen AHA-Regeln: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.