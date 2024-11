Der chinesische ITK-Konzern Lenovo hat mit Matt Dobrodziej einen erfolgreichen Manager für die Geschäfte in EMEA verpflichtet. Dobrodziej soll die Präsenz und die Ergebnisse von Lenovo in der Region weiter steigern. Dabei soll er das Produkt-, Service- und Lösungsportfolios weiter ausbauen und die besonderen Anforderungen an die unterschiedlichen EMEA-Märkte und -Kunden erfüllen.

Wachstum und Transformation

Matt Dobrodziejs Karriere beinhaltet strategische Positionen, wie zuletzt die des Corporate Vice President beim US-Halbleiterhersteller Lattice Semiconductor in Austin/Texas. Weiterhin war er über acht Jahre bei AMD in Austin, unter anderem als Leiter der Abteilung globale strategische Kunden. Lenovo sieht in ihm auch eine vorausschauende Führungspersönlichkeit, die das weitere Wachstum und die Transformation von Lenovo in einem der dynamischsten Märkte des Unternehmens vorantreiben soll.

Lenovo dankt Dobrodziejs Vorgänger Francois Bornibus, der das EMEA-Geschäft von Lenovo seit 2017 geleitet hat. Dieser habe maßgeblich dazu beigetragen, Lenovo als vertrauenswürdigen, führenden Technologieanbieter in der EMEA-Region zu etablieren. Bornibus hat den Schritt in den Service- und Lösungsbereich vollzogen, das Infrastrukturgeschäft aufgebaut sowie das Wachstum im Mobilbereich vorangetrieben, während er das PC-Geschäft in EMEA für mehr als zwei Jahre zur Nummer Eins in Bezug auf den Marktanteil führte. Bornibus bleibt noch für die Übergabe und die Einarbeitung von Dobrodziej bei Lenovo.

Führungsrolle für Lenovo angestrebt

"Wir freuen uns sehr, Matt bei Lenovo willkommen zu heißen und sind gespannt auf die Ideen, die er in unser EMEA-Geschäft einbringt", sagt Matt Zielinski, EVP & President International Markets bei Lenovo. "Matts umfangreiche Erfahrung in der Führung globaler Teams, kombiniert mit seinem strategischen Verständnis, wird dazu beitragen, die Transformation von Lenovo über Hardware hinaus zu einer umfassenden Lösungs-, Service- und Vertriebsorganisation voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass er die außergewöhnliche Arbeit von Francois fortsetzen und EMEA in eine neue Ära von Wachstum und Innovation führen wird."

"Lenovo steht an der Spitze einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft, und ich freue mich, dass ich zu einem für das Unternehmen und die Branche so entscheidenden Zeitpunkt zu Lenovo stoßen kann", so Matt Dobrodziej, SVP und President EMEA. "Das transformative Potenzial der KI bietet beispiellose Möglichkeiten, Wirtschaft und Gesellschaft neu zu gestalten, und Lenovo ist einzigartig positioniert, um in diesem Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen."