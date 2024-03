Auf einen Blick

Pro Stabiles, flexibles Scharnierdesign

Dünnes und leichtes Gehäuse

Verstaubarer Stift

Große Auswahl an Anschlüssen

Gute Tastatur

Gute Akkulaufzeit Kontra Schwaches Display

Schwache Lautsprecher

Wi-Fi 6

Fazit Ein leichter, flexibler Laptop für nahezu jede erdenkliche Aufgabe im Büro oder Homeoffice. Selbst wenn man den Bildschirm nur selten in den Tablet-Modus versetzt, hat man immer noch ein großartiges Ultrabook mit viel Leistung und einer schönen Tastatur. Der einzige wirkliche Schwachpunkt dieses Computers ist sein mäßiger Bildschirm, der einfach nicht hell genug ist. Und aufgrund des ThinkPad-Stammbaums ist es kaum die richtige Wahl für preisbewusste Käufer, sondern eher etwas für den beruflichen Einsatz.

Lenovo ist seit fast einem Jahrzehnt ein Pionier im 2-in-1-Bereich und sein Yoga-Design ist immer noch sehr attraktiv. Es lässt sich schnell und ohne umständliche magnetische Befestigungen oder Ständer aufstellen, wobei die Tastatur aus dem Weg ist. Es ist weniger ein Tablet und mehr ein Laptop, aber wenn es darum geht, die Arbeit zu erledigen, ist das beim ThinkPad L13 Yoga G4 sogar ein Vorteil. Dieses neue 2-in-1-Gerät verbindet das Design und die Ergonomie eines ThinkPads mit dem klappbaren Bildschirm eines Yogas.

Es ist zwar nicht das eleganteste Modell auf dem Markt (die X1 Yoga-Reihe behält diesen Titel), aber dafür zahlen Sie auch einen etwas niedrigeren Preis. Hinzu kommt eine große Auswahl an Anschlüssen, eine Möglichkeit zur Aufbewahrung des mitgelieferten aktiven Stiftes und eine höhere Tastatur. Wenn Sie einen Profi-Laptop suchen, der für handschriftliche Notizen und Zeichnungen verwendet werden kann, sollten Sie dieses Modell auf Ihrem Radar haben.

Technische Daten

Unser Testgerät war mit einem Intel Core i7-1355U, Intel Iris Xe-Grafik, 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Spezifikationsliste.

CPU: Intel Core i7-1355U (10 Kerne, 12 Threads, 2 Leistungskerne, 8 Effizienzkerne)

Arbeitsspeicher: 16GB LPDDR5 6400MHz (nicht aufrüstbar)

Grafik/GPU: Intel Iris Xe-Grafik

Bildschirm: 13,3 Zoll 1.920×1.200 IPS LCD, 300 nits Spitzenhelligkeit

Speicher: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Webcam: 1080p IR-Kamera mit physischer Abdeckung

Konnektivität: 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (1x Always-On Charging), 1 USB-C 3.2 Gen 2, 1x HDMI, 1x 3,5 mm Kopfhöreranschluss

Netzwerk: Intel AX201 mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, optionales 4G-LTE-Mobilfunkmodem

Biometrische Daten: Fingerabdruckscanner und IR-Kamera für Windows Hello

Akku-Kapazität: 61Wh

Abmessungen: 10 x 5 x 1,27 cm

Gewicht: 2,21 kg

Preis wie geprüft: 1.271 Euro

Design und Verarbeitungsqualität

Lenovos geschäftsorientierte ThinkPad-Notebooks haben viele Gemeinsamkeiten und lassen sich leicht von der Konkurrenz unterscheiden. Der Nachteil ist, dass es schwierig sein kann, sie voneinander zu unterscheiden, da sie meist grau und seriös aussehen. Die Besonderheit des L13 Yoga ist sein 360-Grad-Scharnier, das es von den anderen ThinkPads abhebt. Das Schöne daran ist, dass es sich nicht so umständlich bedienen lässt wie einige andere Windows-Tablets mit magnetischen Abdeckungen. Im Grunde genommen kann man beim Yoga-Design die Scharniere so falten, wie es für einen am besten passt, und somit ist das L13 G4 dann einfach nur ein Notebook.

Das Yoga-Modell fühlt sich zwar nicht ganz so solide an wie ein normales Notebook, aber das L13 verwendet eine Mischung aus Metall und Kunststoff, um seine beiden Hälften zu verstärken. Dank der stabilen Scharniere und der hochwertigen Materialien ahnen manche Benutzer vielleicht gar nicht, dass dieser Computer auf verschiedene Arten genutzt werden kann. Außerdem verfügt er über einen praktischen Anschluss, in dem ein aktiver Stift für Skizzen und Notizen verstaut werden kann, was bei anderen Geräten möglicherweise nur eine teure Option ist oder gar nicht zur Verfügung steht. Es ist klar, dass sich mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Herstellung von Geräten im Yoga-Stil in der hochwertigen Technik des Yoga L13 ausgezahlt hat.

Konnektivität: Für die Geräteklasse üppig

Lenovo hat es geschafft, das Yoga L13 schlank zu halten und gleichzeitig eine Reihe von nützlichen Anschlüssen beizubehalten. Mit seinen zwei USB-C-Anschlüssen (einer davon mit Thunderbolt 4-Geschwindigkeit) können Sie auf beiden Seiten des Computers Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräte aufladen oder anschließen. Beide Seiten verfügen auch über einen vollwertigen USB-A-Anschluss, was praktisch ist, wenn Sie noch älteres Zubehör ohne den modernen USB-C-Anschluss verwenden.

Schließlich befindet sich auf der rechten Seite ein HDMI-Anschluss in voller Größe, der den Anschluss von Projektoren oder Fernsehern in Konferenzräumen ermöglicht, ohne dass ein Adapter erforderlich wäre. Außerdem gibt es eine Headset-Buchse für 3,5-mm-Stecker. Auf dem Papier mag dieser Mix an Anschlüssen nicht sonderlich beeindruckend erscheinen, aber es ist eine praktische Kombination, den Schreibtischarbeiter und Reisende zu schätzen wissen.

Für die drahtlose Kommunikation ist das ThinkPad Yoga L13 mit Intels etwas älterem AX201 Chip für Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 ausgestattet. Es wäre schön gewesen, wenn in diesem Gerät ein schnellerer Adapter der Klasse 6E zum Einsatz gekommen wäre.

Tastatur und Trackpad: Ideal für Vielschreiber

Es ist fast schon ein Klischee: Die ThinkPad-Marke bietet einige der zufriedenstellendsten Tastaturen überhaupt. Die Tastatur des Yoga L13 Gen 4 ist ideal für alle, die viel schreiben oder E-Mails verfassen. Sie hat einen weiten Hub und einen klaren Druckpunkt, an dem man erkennt, ob man eine Taste richtig gedrückt hat. Das Keyboard ist nicht zu schwergängig und nicht zu schwammig - genau richtig. Über der Tastatur befindet sich das standardmäßige Fingerabdruck-Pad des Yoga L13, das auch der Netzschalter ist, sodass man sich mit einem Fingerdruck bei Windows 11 anmelden kann.

Das geräumige Touchpad funktioniert ebenfalls großartig, mit einem festen, aber reaktionsschnellen physischen Klick, wenn man darauf drückt. Es ist nicht zu ungünstig platziert oder zu groß und weist eine recht gute Handballenabweisung auf. Und wenn das nicht Ihr Ding ist, gibt es noch den kultigen TrackPoint-Knubbel in der Mitte der Tastatur, mit drei Tasten unter der Leertaste. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ermöglicht Touch-Tippern einen schnellen Wechsel zwischen Tippen und Mausnutzung, ohne dass eine Hand auf die Unterseite des Yoga wandern muss.

Display, Lautsprecher und Webcam: Solide bis kompetent

Das Standard-Display ist für den alltäglichen Gebrauch ziemlich gut, mit satten Farben und einer ausreichend scharfen Auflösung. Einen Nachteil gibt es jedoch: Die maximale Helligkeit von 300 cd/m² könnte in einem hellen Großraumbüro nicht ausreichen, um Blendeffekte zu vermeiden. Da es sich um ein 2-in-1-Design handelt, verfügt das Display über eine Glas-Touch-Schicht für die Verwendung mit den Fingern, und das Display bietet auch eine aktive Stiftunterstützung für den mitgelieferten Stylus.

Die Lautsprecher sind hier nicht so beeindruckend, was enttäuschend ist. Der etwas blecherne Klang lässt die menschliche Stimme schwächer und dünner erscheinen, als sie sein sollte. Es ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, Kopfhörer zu benutzen, wenn man mit Kollegen telefoniert, damit man das, was sie sagen, so deutlich wie möglich hören kann.

Die 1080p-Webcam, mit der das Yoga L13 G4 standardmäßig ausgestattet ist, ist ziemlich gut und sorgte dafür, dass mein Gesicht in einem gut beleuchteten Café klar zu erkennen war. Wenn man sich in einem dunkleren Raum befindet, wird man feststellen, dass man durch die zusätzliche Rauschunterdrückung weicher aussieht, aber ansonsten ist dies eine absolut kompetente Kamera.

Es ist vorbildlich, dass Lenovo einen integrierten physischen Auslöser eingebaut hat, der die Kamera mit einem roten Punkt abdeckt - ein Muss für Arbeitsplätze mit hohen Sicherheitsanforderungen. Schließlich ist das L13 mit einer Infrarotkamera ausgestattet, so dass Sie sich auch mit der Windows Hello-Gesichtserkennung anmelden können.