Auf einen Blick

Pro Mini-LED-Display mit herausragender Bildqualität

Touchscreen

Starke Grafikleistung dank RTX 4070

gute Systemleistung

3K-Auflösung tolle Tastatur mit Nummernblock

Akku sehr schnell wieder komplett geladen Kontra wiegt deutlich über 2 Kilo

mäßige Akkulaufzeit

sehr teuer mit Top-Ausstattung

Fazit Für das Kreator-Notebook ruft Lenovo einen üppigen Preis auf: Doch das Yoga Pro 9i entlohnt Multimedia-Profis mit einer herausragenden Displayqualität und einer Top-Leistung, sodass es nicht nur bei der digitalen Content-Erstellung, sondern auch bei Spiele-Sessions zum Einsatz kommen kann. Diese Kombination macht das Lenovo-Notebook einzigartig: Gaming-Laptops mit vergleichbarer Grafikleistung sind günstiger, fallen aber bei der Bildqualität deutlich ab. Und die meisten OLED-Laptops können bei der Displayqualität mithalten, aber nicht bei der Rechenleistung. Bedienung und Ausstattung überzeugen ebenfalls, sodass die äußerst mäßige Akkulaufzeit die einzige Schwachstelle beim Yoga Pro 9i bleibt. Weitere Notebooks für den Allround- und Geschäftseinsatz finden Sie im großen Vergleichstest „Die besten Business-Notebooks im Vergleich“.

Wer privat oder beruflich digitale Inhalte wie Fotos und Videos erstellt und bearbeitet, benötigt ein leistungsfähiges Notebook mit starker CPU und GPU. Das bieten zum Beispiel mobile Workstations, die für die meisten Anwender aber bei Preis und Ausstattung überdimensioniert sind. Eine Alternative sind Gaming-Notebooks: Sie bringen zwar die geforderter Rechenleistung mit, haben aber oft Defizite bei der Display-Qualität.

Multimedia-Notebooks wie das Lenovo Yoga Pro 9i sind deshalb maßgeschneidert für Kreativ-Profis: Der Laptop wiegt trotz des großen 16-Zoll-Displays nur rund 2,2 Kilogramm, für hohe Leistung sorgen ein Core i9 aus der 13. Core-Generation Raptor Lake sowie eine Geforce RTX 4070 und schließlich garantiert ein 10-Bit-Display mit Mini-LED-Backlight und der hohen Auflösung von 3200 x 2000 Top-Bildqualität.

Auch optisch überzeugt das Lenovo-Notebook: Das Yoga Pro 9i besitzt ein elegantes Design mit zurückhaltenden Firmen- und Produktlogos auf dem Deckel sowie ein stabiles Gehäuse mit abgerundeten Ecken und Kanten. Das Display lässt sich um 180 Grad öffnen, die Scharniere halten den Bildschirm sehr stabil in der eingestellten Position. Auffällig: Das Notebook steht auf recht hohen Gummifüßen, um den Luftaustausch für die Kühlung nicht zu behindern.

Test Display: Mini-LED so gut wie OLED

Das 16-Zoll-Display im Yoga Pro 9 bietet optimale Bedingungen für die Kreativarbeit: Dank der hohen Auflösung und Punktdichte zeigt er eine hohe Detailschärfe. Für eine herausragende Bildqualität sorgt die Hintergrundbeleuchtung mit Mini-LEDs: Dank der kleinen Leuchtdioden kann das Notebook die Helligkeit in sehr kleinen Bildbereichen gezielt steuern.

Das führt im Test zu einem Kontrastverhältnis auf OLED-Niveau, denn der Schwarzwert liegt nahe bei Null. Allerdings bietet das Mini-LED-Backlight eine höhere maximale Helligkeit als OLED: Während die besten OLED-Notebooks unter guten Bedingungen eine maximale Leuchtdichte von rund 450 cd/qm schaffen, liefert das Yoga Pro 9i deutlich über 600 cd/qm.

Die Mini-LEDs sind allerdings nur im HDR-Modus von Windows aktiv. Diese Einstellungen empfiehlt sich vor allem zum Anschauen von Fotos und Filmen. Fürs Bearbeiten digitaler Inhalte wechseln Sie besser in den SDR-Modus: Hier verhält sich das Backlight wie eine übliche LCD-Hintergrundbeleuchtung und bietet eine homogenere Ausleuchtung, allerdings auch einen höheren Schwarzwert.

Doch auch im SDR-Modus liegt die Helligkeit auf überdurchschnittlichem Niveau und selbst der Kontrast fällt mit 2460:1 besser aus als bei den meisten Laptop-Bildschirmen. Die Farbraumabdeckung liegt in beiden Einstellungen hoch, die Farbabweichung (Delta-E) ist aber im SDR-Modus deutlich geringer.

In günstigeren Modellen des Yoga Pro 9i setzt Lenovo ein normales IPS-Panel ein - wie bei den Mini-LED-Varianten gibt es auch diese Displays mit oder ohne Touchscreen-Funktion.

Systemleistung: Intels 14-Kerner schiebt an

Nicht nur bei der Displayqualität dominiert das Yoga Pro 9i die Konkurrenz: Auch bei der Rechenleistung steht es an der Spitze. In System-Benchmarks wie PC Mark 10 und Crossmark liegt es deutlich vor Profi-Notebooks mit einer Prozessorgrafik oder einer schwächeren GPU. Die RTX 4070 bringt vor allen bei aufwändigen Rendering-Anwendungen massive Vorteile gegenüber einer Prozessorgrafik, bei der üblichen Foto- und Videobearbeitung holt das Yoga Pro 9i ein Tempoplus von rund 20 Prozent heraus.

Die Raptor-Lake-CPU Core i9-13905H im Lenovo-Notebook besitzt 14 Kerne (6 P-Cores / 8 E-Cores) und verarbeitet 20 Threads. Im Cinebench R23 erzielt sie rund 18.000 Punkte und liegt damit rund 40 Prozent hinter einem Core i9 aus der HX-Reihe mit 24 Kernen oder einem Ryzen 9 7945HX.

Allerdings bietet das Yoga aufgrund des größeren Gehäuses und der effizienten Kühlung dem Prozessor eine besseres thermisches Umfeld als 14-Zoll-Laptops: Die CPU kann maximal bis zu 122 Watt Leistung abrufen, die übliche Leistungsaufnahme liegt unter Last bei 83 Watt. Deshalb arbeitet sie zum Beispiel im Cinebench R23 länger mit höheren Taktraten, was ein Tempoplus von über 30 Prozent im Vergleich zu einer 14-Kern-CPU bringt, die in einem schmaleren Ultrabook sitzt.

Grafikleistung: Trotz geringer TGP weitgehend spieletauglich

Die Geforce RTX 4070 macht das Yoga Pro 9i außerdem spieletauglich. Allerdings gönnt Lenovo der GPU nur eine maximale Leistungsaufnahme (TGP) von 100 Watt - in echten Spiele-Notebooks nutzen Hersteller üblicherweise eine Variante der RTX 4070 mit 140 Watt TGP.

In den meisten Tests macht das aber nichts aus: Im Test Time Spy des 3DMark liegt die Grafikleistung des Lenovo-Notebooks nur knapp fünf Prozent hinter einem Gaming-Laptop mit der 140-Watt-GPU. Das können Sie ausgleichen, indem Sie die GPU mit dem vorinstallierten Lenovo-Vantage-Tool übertakten: Der GPU-Takt lässt sich damit um 200 MHz, der Takt des Grafikspeichers um 400 MHz erhöhen, was im Time Spy dann eine Mehrleistung von fünf Prozent ergibt.

Außerdem lässt sich im Lenovo-Programm zwischen drei Leistungsmodi für die CPU wechseln (Höchstleistung, Intelligente Kühlung, Akkusparmodus) - das geht auch per Tastatur-Kombination. Zudem können Sie für Spiele per Tastatur eine höhere Display-Wiederholrate von 165 Hz einschalten. Im Test verursachte der Start des Vantage-Tools übrigens wiederholt Windows-Bluescreens.

Bei Spielen muss das Yoga nicht nur mit der niedrigeren TGP seiner GPU zurechtkommen, sondern auch mit der im Vergleich zu den meisten Gaming-Laptops höheren Displayauflösung. In Spielen wie Shadow of the Tomb Raider liefert das Lenovo-Notebook deshalb rund 30 fps weniger als ein Laptop mit RTX 4070 und WQHD-Auflösung. Dennoch reicht es in diesem Spiel selbst Raytracing mit mittlerer Qualität noch für ordentliche 63 fps.

Und bei aufwändigeren Games wie Cyberpunk 2077 knackt auch die leistungsfähigere RTX 4070 in WQHD bei hohen Qualitätseinstellungen nicht die 60fps-Grenze. DLSS3 macht das Game aber selbst auf dem Yoga Pro 9i spielbar: Die Frame-Generation-KI sorgt für 64 fps in der Ultra-Einstellung und noch 61 fps bei niedrigerer Raytracing-Qualität.

Insgesamt liegt die System- und Spieleleistung des Yoga Pro 9i ungefähr auf dem Niveau von Gaming-Laptops, die rund 1000 Euro günstiger sind als das Kreator-Notebook von Lenovo. Modellvarianten des Pro 9i 16IRP8 mit Core i7-13705H und RTX 4060 starten bei rund 2300 Euro, nochmal rund 50 Euro günstiger sind die Konfigurationen mit RTX 4050.

Lautstärke: Lüfter arbeiten hörbar, aber effektiv

Aufgrund der leistungsfähigen CPU und der extra GPU arbeitet das Lenovo-Notebook unter Last deutlich lauter als Kreator-Laptops mit integrierter Grafiklösung. Unter Last kommt es auf 49 dB(A) und ist damit nur minimal leiser als Mitteklasse-Gaming-Laptops.

Die Lüfter befördern die Abwärme dafür rasch aus dem Gehäuse, sodass sich das Notebook im Gegensatz zu vergleichbar ausgestatteten Spiele-Laptops an keiner Stelle deutlich erwärmt.