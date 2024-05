Man könnte glauben, dass in Zeiten von "Cloud Computing" und "SaaS" (Software as a Service) der käufliche Erwerb von Software passé ist, dem ist aber beileibe nicht so. Sogar der Wiederverkauf von Lizenzen aus zweiter Hand genießt ein auskömmliches Nischendasein, wie das Beispiel der LizenzDirekt AG eindrucksvoll belegt.

Dieser Schweizer Händler von sogenannte "gebrauchten" Softwarelizenzen baut sogar sein eigenes Vertriebsteam aus und entdeckt ein neues Betätigungsfeld. Seit dem 1. Mai 2024 ist Christoph Deecke neu in der Sales-Abteilung der LizenzDirekt AG, er soll dort das Software Asset Management (SAM) voranbringen.

Deecke bringt Erfahrung als Inside Sales Manager vom Netzwerkmanagement-Anbieter Infaray mit, wo er seine Fähigkeit, komplexe Lösungen erfolgreich zu verkaufen, erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Bereits während seines Studiums an der Universität Göttingen setzte er sich mit innovativen Technologien auseinander und schrieb seine Abschlussarbeiten (Diplom, Master) über die "Potenziale und Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz im Vertrieb" sowie über die "Kundenloyalität bei Lizenznehmern". Während eines Auslandssemesters in Mississippi sammelte Deecke außerdem internationale Erfahrung. Darüber hinaus war er als Praktikant und studentische Hilfskraft bei Fujitsu, VW und bei der Personalberatung any.b Consulting beschäftigt.

Bei der LizenzDirekt AG bildet Deecke die Schnittstelle zu Software-Herstellern wie VMware, Oracle und IBM. Auf dieser Position soll sich der Sales- und Lizenz-Experte mit dem erfahrenen Manager Roger Limacher aus der Schweiz um den Ausbau des Software-Asset-Management-Angebots (SAM) der LizenzDirekt AG kümmern. Damit adressiert der Händler von "gebrauchten" Softwarelizenzen den wachsenden Bedarf der Unternehmen nach strategischer Beratung und Unterstützung in immer komplexer werdenden Lizenzmanagement-Prozessen. Denn laut LizenzDirekt fehlt Kunden angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels das nötige Know-how dazu.

Firmenchef Andreas E. Thyen ist über seine Neuzugang restlos begeistert: "Mit Christoph Deecke haben wir einen außergewöhnlichen Fang gemacht. Er ist ein großes Vertriebstalent und hungrig, seine Kompetenzen und Ideen in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens einzubringen. Mit seinem professionellen Hintergrund und seiner Fähigkeit, hochkomplexe Themen zu durchdringen, ist er bestens ausgestattet, um unsere Leistungen und Lösungen weiter voranzutreiben", so der Präsident des Verwaltungsrates der LizenzDirekt AG.



