Logitech, Hersteller von Eingabegeräten mit Hauptsitz in der Schweiz, hat mit der Brio 300 und 305, zwei Plug-and-Play-Webkameras mit Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde) und automatischer Lichtkorrektur vorgestellt. Dazu gesellt sich ein hoher dynamischer Kontrast sowie ein digitales Mikrofon mit Rauschunterdrückung, mit dem Anwender auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Nebengeräuschen besser zu sehen und zu hören sein sollen.

Nur 30 Bilder pro Sekunde

Die Webcams benötigen einen USB-C-Anschluss und mindestens Windows 10, macOS 10.15 oder ChromeOS, um am PC oder Laptop zu funktionieren. Mit Plug & Play verbunden sei die Teilnahme an Videokonferenzen recht einfach, verspricht Logitech. Nach dem Meeting blockiert eine kurze Drehung der eingebauten Sichtschutzblende die Kameralinse und schützt so die Privatsphäre. Das Mikrofon muss leider noch immer manuell ausgeschaltet werden.

Für IT-Teams, die Arbeitsplätze und Heimbüros ausstatten, sind die neuen Webcams mit den meisten Videokonferenzplattformen kompatibel und für die Verwendung mit Microsoft Teams, Zoom und Google Meet zertifiziert. Die Webcams sind in den Farben Off-White, Graphit und Rosé erhältlich und passen dadurch farblich zu den Mäusen und Tastaturen von Logitech. Die Brio 305 kann zudem in Unternehmen eingesetzt über Logi Sync remote verwaltet werden, wodurch weniger Helpdesk-Tickets anfallen.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Logitech arbeitet nach eigenen Angaben aktiv an der Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die Kunststoffteile der Brio 300er bestehen zu 62 Prozent bei der Farbe Graphit sowie 48 Prozent bei Off-White und Rosé aus zertifiziertem, wiederverwertetem Kunststoff. Die Papierverpackung stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Alle Logitech-Produkte seien klimaneutral zertifiziert, der CO2-Fußabdruck wurde durch die Unterstützung von Forstwirtschaft, erneuerbaren Energien und klimabeeinflussten Gemeinden auf "Null" gebracht.

"Wir haben mehr als 3.000 Remote-Arbeitende befragt und festgestellt, dass sie ohne Webcams zumeist mit schlechten Lichtverhältnissen, ungünstigen Kamerawinkeln und schlechter Tonqualität aus ihren Laptop-Lautsprechern zu kämpfen haben. Die Webcams der Brio 300-Serie sind perfekt für alle, die den einfachen, aber entscheidenden Schritt machen wollen, ihre Videokonferenzerfahrungen mit einer externen Webcam deutlich zu verbessern", so Scott Wharton, General Manager von Logitech B2B. "Für Unternehmen, die zertifizierte, einfach zu bedienende Webcams für Heim- oder Büroarbeitsplätze ihrer Mitarbeitenden bereitstellen müssen, ist die Brio 305 die passende, budgetfreundliche Option."

Preis und Verfügbarkeit

Brio 300 und Brio 305 sind seit Januar 2023 weltweit bei Logitech im Direktvertrieb und bei großen Händlern sowie Amazon erhältlich. 79,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer sind für die Modelle 300 und 305 angedacht, aber nicht gerade ein Kampfpreis.