Logitech präsentiert die neue Signature Slim Tastatur und die Combo mit Signature Maus für den nahtlosen Übergang zwischen mehreren Geräten am Schreibtisch. Die kabellose Signature Slim K950 Wireless wird per Logi Bolt USB-Funk-Adapter oder Bluetooth 5.1 (BLE) verbunden. Sie soll laut Hersteller als elegante Lösung für Menschen dienen, die ihren Arbeitsplatz beruflich und privat nutzen und dabei gleichzeitig Wert auf Ästhetik legen. Das Layout und das Schreibgefühl sind dem einer Notebook-Tastatur nachempfunden.

Schlank, dünn, leise

Die Signature Slim K950 Wireless Tastatur, die Signature Slim Combo und die Signature Slim Combo for Business ergänzen das Logitech-Portfolio für private und geschäftliche Nutzer. Mit erweiterten Funktionen und Softwareanpassungen wie Logi Option+ sollen sie Arbeit und Freizeit am Schreibtisch vereinen. Neben praktischen Funktionstasten für Lautstärke, Wiedergabe, Pause sowie Stummschaltung, können wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsabläufe über die Funktion "Smart Actions" automatisiert werden.

Die Signature Slim Combo besteht aus der Signature Slim K950 und der Maus Signature Plus M750. Es gibt sie in den Farben Graphit und Off-White. Per Tastendruck kann zwischen bis zu drei PCs oder Laptops - auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen - gewechselt werden. Geräuschlose Tastaturtasten, leise Mausklicks und präzises Scrollen mit SmartWheel sollen die Konzentration beim Arbeiten erhalten. Es gibt sie in den Farben Grafit und Off-White.

Für IT-Teams hat Logitech die Signature Slim Combo for Business am Start, die ebenfalls mit Bluetooth 5.1 und der Logi Bolt-Wireless-Technologie für zuverlässige Verbindungen selbst in überlasteten Wireless-Umgebungen ausgestattet ist. Der Unterschied liegt in der leichten Verwaltung mehrerer Systeme. Mit Logitech Sync können Admins aus der Ferne auf die Geräte zugreifen, um etwa die neuesten Treiber zu überprüfen. Die Business-Version ist nur in der Farbe Grafit erhältlich.

Nachhaltigkeit als Ansatz

Der Hersteller mit Hauptsitz in der Schweiz, Entwicklung in USA und Produktion in China, bleibt sich auch in Sachen Nachhaltigkeit treu. Die Signature Slim K950 und Signature Slim Combo sind klimaneutral zertifiziert, die Papierverpackungen stammen aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen, verspricht Logitech. Die Kunststoffteile der Signature Slim K950 und der Signature Slim Combo enthalten zertifizierten, recycelten Kunststoff in Anteilen von 62 Prozent für Grafit und 48 Prozent für Off-White bei der Tastatur, sowie 61 Prozent für Grafit und 25 Prozent für Off-White bei der Maus Signature M750.

"Wir haben die Signature Slim-Tastatur als perfekte Ergänzung zur vor zwei Jahren eingeführten Signature-Maus entwickelt, um vielen Menschen dabei zu helfen, Arbeit, Leben und alles dazwischen zu managen", sagte Art O'Gnimh, General Manager des Geschäftsbereichs Core Personal Workspace Solutions bei Logitech. "Signature Slim unterstützt die Nutzer dabei, die Balance zwischen Beruf und Privatleben zu halten, indem sie mühelos zwischen ihrem privaten Computer und ihrem Arbeitsplatz wechseln können."

Preise und Verfügbarkeit

Die Signature Slim K950 Tastatur und die Signature Slim Combo in Grafit und Off-White sind ab sofort und weltweit im Einzelhandel für 89,99 Euro beziehungsweise 119 Euro erhältlich. Die Signature Slim Combo for Business in Grafit hingegen ist nur bei Logitech und autorisierten Händlern für ebenfalls 119 Euro zu bekommen. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.

