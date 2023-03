Malwarebytes Inc., US-Anbieter von Echtzeit-Cyberschutzlösungen mit Europasitz in Irland, will seinen Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz verstärken. Als Channel Account Managerin explizit für den DACH-Markt ist Carrie Mackenzie ab sofort für das Netzwerk von Malwarebytes in der Region verantwortlich. Sie ergänzt das Team um Philip Walsh, der als Channel Accounts Sales Leader die Regionen EMEA und APAC verantwortet.

Carrie Mackenzie, in Deutschland geboren und aufgewachsen, startete ihre Vertriebskarriere als Sales Support Specialist beim irischen Dienstleister Voxpro, heute Telus International. Zudem war sie unter anderem im Vertrieb bei Quest Software in Irland tätig. Ihre Partner wird sie hauptsächlich von Cork aus beraten und betreuen, aber es sind auch regelmäßige Aufenthalte bei den Resellern in der DACH-Region vorgesehen.

Malwarebytes setzt auf Channel-Vertrieb

"Malwarebytes hat sich entschieden, den Vertrieb in EMEA ausschließlich über Channel-Partner zu gestalten und kontinuierlich in den Erfolg seiner Partner zu investieren", erklärt Vertriebsleiter Philip Walsh. "Unser Ziel ist es, unsere Partner bestmöglich zu unterstützen und sie dafür auch optimal in unsere Teams und Prozesse einzubinden. Entscheidend dafür ist unter anderem eine schnelle, verlässliche Kommunikation. Ich freue mich daher sehr, Carrie als Teil des Malwarebytes-Teams für DACH begrüßen zu dürfen. Mit ihr erhalten unsere Partner eine direkte, deutsche Ansprechpartnerin, die mehrjährige Erfahrung im Tech-Vertrieb mitbringt."

"Ich freue mich darauf, die strategische Channel-First-Ausrichtung von Malwarebytes mitzugestalten und das Vertrauen bestehender und neuer Vertriebspartner zu gewinnen", ergänzt Carrie Mackenzie. "Ein Fokus meiner Arbeit wird zudem sein, das Produktportfolio von Malwarebytes in der Region bekannter zu machen. Ob Managed Detection and Response oder Cloud Storage Scanning, Malwarebytes hat in den letzten Jahren sein Angebot an Lösungen für Unternehmen stark erweitert. Auch davon können unsere Partner profitieren."