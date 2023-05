Ab 1. Juli verantwortet Martin Obholzer bei Cisco Deutschland den Vertrieb und die Weiterentwicklung des Geschäfts mit Bund, Bundesländen, Behörden, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, politischen Institutionen und Ämtern in Deutschland. Obholzer ist dann Teil der deutschen Geschäftsleitung und berichtet direkt an Deutschland-Chef Uwe Peter. Die Position übernimmt er von Jonas Rahe, der sie seit 2019 inne hatte, das Unternehmen jedoch Anfang des Jahres verlassen hat.

Obholzer kam schon 2010 zum Unternehmen und durchlief damals das firmeneigene Ausbildungsprogramm für Vertriebsmitarbeiter, das Cisco Sales Associates Program (CSAP). Anschließend hat Obholzer diverse Führungspositionen bei Cisco durchlaufen. Zuletzt betreute er die Großkunden in der Region Süddeutschland.

"Ich freue mich sehr, dass mit Martin Obholzer einer unserer innovativsten Köpfe neue Impulse für die Digitalisierung der öffentlichen Hand geben wird", sagt Uwe Peter. "Wir wollen helfen, die digitale Transformation in Deutschland weiter mit höchstem Tempo voranzutreiben. Egal ob es um Hybrid Work, IT-Security, Digitale Souveränität oder 5G-Implementierung geht - wir wollen den Digitalschub bei Behörden und Ländern weiter vorantreiben.

Martin Obholzer hält ein Diplom in Elektro- und Informationstechnik der Hochschule München sowie einen Master of Business Administration der Technischen Universität München. Der gebürtige Bayer lebt mit seiner Familie in München und erholt sich nach getaner Digitalisierung gerne beim Rennradfahren, Wandern in den Bergen oder bei Skitouren.

