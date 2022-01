Die Umstrukturierung von Medimax ist abgeschlossen. Doch für Standorte, die nicht mehr zur EP-Fachmarktkette gehören, werden immer wieder neue Lösungen bekannt. So wechselten zum Jahresbeginn die Elektromärkte der Vorteils-Center in Asbach und Unkel von der Medimax-Gruppe zu Euronics und begrüßen zukünftig ihre Kunden als Euronics XXL-Fachmärkte. Die neue Partnerschaft schafft eine Verbindung zwischen der bereits bestehenden Service- und Beratungsqualität und einer neuen zukunftsweisenden Ausrichtung unter dem Dach der Euronics Deutschland eG. So profitieren die Märkte an den Standorten Asbach und Unkel unter der Leitung von Geschäftsführer Werner Schützeichel zukünftig von einer Erweiterung des Sortiments, Sicherheit in der Warenverfügbarkeit sowie von nachhaltigen Retail- und Marketing-Konzepten, inklusive der bekannten Cross-Channel Ausrichtung.

Werner Schützeichel, geschäftsführender Gesellschafter der Fachmärkte in Asbach und Unkel, freut sich über die Neuausrichtung: "Mit dem Wechsel zu Euronics haben wir einen starken Partner gefunden, der ideal zu unserer Zukunftsausrichtung passt. Der Endkunde erwartet heute von seinem Händler nicht nur ein auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Warenangebot samt bestem Service, bester Beratung und einem ansprechenden Ladenbau, sondern auch einen attraktiven Onlineshop. Euronics bietet uns dafür die richtigen Konzepte und eine leistungsstarke IT-Infrastruktur."

Wiedereröffnungen sollen im Frühjahr gefeiert werden

Der Umbau zum Euronics Vollsortimenter ist bereits an beiden Standorten in vollem Gange. Während des Rebrandings bleiben die Fachmärkte weiterhin geöffnet. Nach Abschluss der Umbauten sollen noch im Frühjahr die Wiedereröffnungen der Elektromärkte gebührend gefeiert werden. Unter der Euronics-XXL Flagge gibt es allerdings nicht nur Neuerungen. Die Geschäftsführung setzt weiterhin auf ihre langjährig tätigen Mitarbeiter vor Ort und behält somit die bereits bestehende hohe Beratungskompetenz und persönliche Nähe zu den Kunden in beiden Märkten bei.

André Fourie, Leiter Betriebstypenmanagement Fachmarkt bei Euronics erklärt dazu: "Wir freuen uns sehr, ein neues innovatives Genossenschaftsmitglied zu begrüßen und dessen ambitionierte Ziele als leistungsfähige Kooperationszentrale unterstützen zu können. Das Unternehmen ergänzt außerdem mit seinen beiden Standorten in Asbach und Unkel das Euronics Fachmarkt Portfolio in der Region ideal. Zugleich stärken wir unsere Markenpräsenz in Rheinland-Pfalz. Dies ist wiederum für die gesamte Genossenschaft von Vorteil."