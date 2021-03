Kai Allais, der bei AVM das Provider-Geschäft die vergangenen 25 Jahre erfolgreich verantwortete, tritt altersbedingt kürzer und wird weiterhin als Senior Sales Consultant Projekte leiten. Seine Nachfolger Sadranowski berichtet direkt an den Geschäftsführer Vertrieb der AVM GmbH, Ulrich Müller-Albring. Der wiederum freut sich, mit dem 53jährigen einen erfahrenen Manager für diese Position gewonnen zu haben, denn Sadranowski ist schon sehr lange im Channel- und Provider-Geschäft tätig.

Bei AVM trat der 53jährige 2015 die Nachfolge von Michael Dopmeier als Vice President Channel Sales an. Zuvor leitete er zwei Jahre lang den Verkauf bei Gravis - als National Sales Director Stores. Von 1992 bis 2013 bekleidete Sadranowski diverse Führungspositionen im Vertrieb von Vodafone Deutschland und in derer Vorgängerorganisation Mannesmann Mobilfunk.

Sein Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsakademie Bochum schloss Sadranowski mit dem Diplom ab. Während seiner späteren beruflichen Laufbahn nahm er noch an dem Postgraduiertenprogramm "Strategy Business Course" der Universiteit Maastricht erfolgreich teil.

Lesettipp: Wie AVM Channels Liebling wurde