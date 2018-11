Der in den USA sogenannte "Black Friday", der vierte Freitag im November, hat sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland als Auftakt für die Weihnachtseinkäufe etabliert. Ursprünglich boten an dem Tag nach Thanksgiving in den USA Ladengeschäfte stark vergünstigte Schnäppchen an, um am langen Wochenende Käufer anzulocken. Der Online-Handel reagierte darauf zunächst mit dem Cyber-Monday, vereinnahmte aber bald auch den Black Friday für sich.

Mit dem in China für den Online-Handel besonders wichtigen Singles Day am 11. November schwappt inzwischen schon der nächste, noch frühere Online-Schnäppchentag nach Deutschland herüber. An ihm wollen hierzulande dieses Jahr unter anderem Media Markt, Saturn und Lidl zusätzliche Käufer anlocken. Bei Media Markt ist es schon das dritte Jahr, in dem die Aktion durchgeführt wird. Der Umfang ist dieses Jahr aber voraussichtlich weitaus größer als in den Vorjahren.

Lesetipp: Markenschutz für "Black Friday" wird aufgehoben

Was die Verbraucher - zumindest teilweise zu Recht - freut, macht dem Handel jedoch Sorgen: Er fürchtet, dass ihm durch die verlockenden Angebote der Branchenriesen und die hohe Aufmerksamkeit, die ihnen von allen Seiten zuteilwird, Geschäft entgehen könnte. Nachdem durch ein Gerichtsurteil im Frühjahr die zuvor schwierige markenrechtliche Situation um den Begriff "Black Friday" geklärt wurde, ist eine Strategie, mit eigenen Angeboten gegenzuhalten. Dabei will Michael Telecom seine Kundschaft nun mit dem "Freaky Friday" unterstützen.

Für den "Black Friday", der dieses Jahr auf den 23. November fällt, können sich Händler bei dem Distributor ihrerseits zu Schnäppchenpreisen mit gut gehenden Produkten eindecken. Dafür hat der Großhändler am 9. November den "Freaky Friday" ausgerufen. Welche Produkte zu welchen Preisen für den Handel erhältlich sind, verrät Michael Telecom auf der nur am 9. November freigeschalteten Aktionswebsite https://www.michael-telecom.de/freakyfriday.

Lesetipp: "Cyber Monday" und "Black Weekend"- Nur jedes zweite Angebot ein echtes Schnäppchen