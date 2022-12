Eineinhalb Monate, nachdem Microsoft die alternative iPhone-Tastatur Swiftkey eingestellt hatte, ist sie plötzlich wieder da. Auf Twitter heißt es von Microsoft-Manager Vishnu Nath mit vor Begeisterung überschäumenden Emojis: "Microsoft SwiftKey Keyboard ist zurück auf iOS! Stay tuned, was das Team dafür auf Lager hat!"

Gegenüber US-Medienvertretern soll Microsoft geäußert haben, dass man auf die Reaktion der Community reagiert habe, die Swiftkey auch auf iOS unbedingt zurückhaben wollte, berichtet iPhone-Ticker.de. Welche Features geplant sind und noch kommen, ist bisher unbekannt. Im App Store findet man bislang wieder die Version 2.9.2. des letzten Updates von vor einem Jahr.

Swiftkey, 2016 von Microsoft übernommen, ist eine kostenlose Tastatur-App mit eigener Keyboard-Oberfläche und automatischen Wortvorhersagen in praktisch allen iOS-Apps, die mobilen Usern helfen soll, schneller zu tippen. Sie verwendet dazu einen Algorithmus, der durch die Analyse großer Textmengen erstellt wurde. Auch KI und natürliche Sprachverarbeitungstechnologie verwendet die Technologie hinter der App dafür. In Swiftkey lassen sich auch verschiedene Themen mit unterschiedlichen Oberflächen einrichten.

Außerdem kann man verschiedene Sprachen einstellen und sich in der App-Cloud anmelden, um Eingaben zu sichern und das eigene Wörterbuch auf allen Geräten zu synchronisieren. Die App passt sich schnell an den persönlichen Stil an und begrüßt einen in fast allen Programmen bereits mit möglichen Begriffen, wie "Hallo" oder "Guten Morgen" und anderes, die man in der Vergangenheit am Anfang einer Eingabe häufiger einsetzte. Dies funktioniert beispielsweise auch - anders als im nativen iOS - mit Safari, eigentlich mit allen Apps.

Ausnahme sind oft sicherheitsrelevante Login-Fenster wie fürs Banking oder allgemein Oberflächen für die Passworteingabe. Apple gestattet die Verwendung von Tastatur-Apps anderer Entwickler seit einigen Jahren. Allerdings hat es schon seit über einem Jahr seitens Microsoft für iOS keine Updates mehr gegeben. (Macwelt)