Über 2.900 Microsoft-Partner aus 115 Ländern haben sich um die begehrten Awards "Microsoft Partner of the Year 2019" beworben. Insgesamt wurden Gewinner in 41 Kategorien gekürt. Die Preisverleihung wird im Rahmen der weltweiten Microsoft-Partner-Konferenz "Inspire" zwischen 14. und 18. Juli in Las Vegas stattfinden.

Gleich drei Unternehmen erhielten den begehrten Preis des "Germany Partner of the Year": die Phat Consulting GmbH und die Glück & Kanja Consulting AG, beide aus Hamburg, sowie die GAB Enterprise IT Solutions GmbH aus dem niederbayerischen Plattling.

Lesetipp: Die besten Systemhäuser Deutschlands

Damit unterstreicht Microsoft die Bedeutung Deutschlands als dem nach den USA wichtigsten Channel-Markt für den Konzern. Die drei oben genannten Unternehmen arbeiten im Rahmen des "Partner2Partner"-Modells zusammen und konnten gemeinsam namhafte Kunden wie Klöckner & Co Stahlhandel gewinnen.

Glück & Kanja Consulting ist zudem Preisträger in der Kategorie "Modern Desktop". Auch hier ist der Microsoft-Partner mit seinem Cloud-Angebot erfolgreich: Unter dem Hashtag #forgethybrid vertreibt das Unternehmen ein "Cloud Managed Windows 10" für die Gestaltung des modernen Arbeitsplatzes.

Gregor Bieler, General Manager der One Commercial Partner Organisation von Microsoft Deutschland, beglückwünscht seine erfolgreichsten drei Partner: "Die gemeinsame Auszeichnung würdigt das Bündeln von Kompetenzen beim Aufbau eines 100-prozentigen Cloud-Ansatzes auf der Basis von Microsoft Azure. Damit wir dem Markt leistungsfähige Lösungen bieten können, haben unsere drei Partnerunternehmen auch eigene Grenzen überschritten. Das zeigt einmal mehr, dass kein Unternehmen die großen Herausforderungen der Digitalisierung allein stemmen wird, sondern nur im Verbund mit anderen."

Lesetipp: Die besten Managed Service Provider 2019

Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner bei der Microsoft Corp. freut sich schon auf die Preisvergabe Mitte Juli in Las Vegas: "Jedes Jahr bin ich aufs Neue erstaunt - über die Kreativität, das Engagement und die Kompetenz unserer Partner beim Aufbau neuer - auf den Microsoft-Plattformen basierender Lösungen - für unsere Kunden."

T-Systems Magyarorszag wurde ungarischer Partner des Jahres, die Itsdone Holding hat sich diesen Preis in Österreich gesichert, isolutions in der Schweiz. Finastra erhält den "Microsoft Alliance Global ISV Partner of the Year"-Award. Das Unternehmen wurde von dem Softwarehersteller für seine Innovationskraft und hervorragende Qualität der implementierten Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologie geehrt.

Alle Sieger und Finalisten des "Microsoft Partner of the Year 2019"-Wettbewerbs finden Sie hier.