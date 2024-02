Amazon Web Services (AWS) bleibt an der Spitze im weltweiten Markt für Cloud-Infrastruktur. Allerdings holen die Verfolger auf - vor allem Microsoft verkürzt den Abstand. Nach Schätzungen der Synergy Research Group lag der Marktanteil von AWS im globalen Geschäft mit Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Hosted Private Cloud im vierten Quartal 2023 bei 31 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Während AWS Marktanteile verliert, macht Hauptkonkurrent Microsoft Boden gut. Die Redmonder steigerten ihren Marktanteil im Abschlussquartal 2023 um rund zwei Punkte auf ein Allzeithoch von 24 Prozent. Zusammen mit Google, die beim Marktanteil ebenfalls zulegen konnten und nun auf elf Prozent kommen, teilen die "Big Three" mittlerweile zwei Drittel des gesamten Cloud-Marktes unter sich auf.

Oracle und IBM kommen nicht in Schwung

Die Konkurrenz verharrt derweil im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was die globalen Marktanteile betrifft. Bei Alibaba und IBM, die vor fünf Jahren noch gleichauf mit Google lagen, zeigen die Kurven nach unten. Die Chinesen kommen auf vier Prozent, Big Blue auf zwei Prozent Cloud Market Share. Salesforce und Oracle stagnieren weitestgehend und liegen jeweils ebenfalls bei zwei Prozent.

Insgesamt erreichte das weltweite Geschäft mit Cloud-Infrastruktur von Oktober bis Dezember 2023 ein Volumen von 73,7 Milliarden Dollar - ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022. Allein vom dritten zum vierten Quartal des vergangenen Jahres legte der Markt um 5,6 Milliarden Dollar zu. Das bedeutet laut den Analysereihen von Synergy das bis dato größte gemessene sequentielle Wachstum zwischen zwei Quartalen. Im gesamten Jahr 2023 stiegen die Cloud-Ausgaben im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 19 Prozent auf rund 270 Milliarden Dollar.

Wann knackt der Cloud-Markt die Halbe-Billion-Dollar-Marke?

Die Synergy-Analysten sprechen von einem herausragenden Rekordquartal für den Cloud-Markt, das die eigenen Prognosen noch übertroffen hätte. Während der wirtschaftliche, währungspolitische und politische Gegenwind etwas nachgelassen habe, hätten vor allem generative KI-Technologien und -Dienstleistungen dazu beigetragen, die Cloud-Ausgaben weiter anzuschieben.

Zwar dürfte der Cloud-Markt angesichts der mittlerweile erreichten Größe das exorbitante Wachstumstempo der Anfangsjahre nicht mehr erreichen können. Laut den Prognosen von Synergy sei jedoch damit zu rechnen, dass sich die Steigerungsraten auf hohem Niveau stabilisieren werden. Vor diesem Hintergrund sei mit einem enormen kontinuierlichen jährlichen Anstieg der Cloud-Ausgaben zu rechnen. Die Analysten erwarten, dass das Jahresvolumen im globalen Cloud-Markt schon bald die 500-Milliarden-Dollar-Marke knacken könnte.