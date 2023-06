Vor Ort im brach liegenden Industriegelände gab es jede Menge Infos, etwa zu den steigenden Geschäftsmöglichkeiten mit Managed Services. Denn das erklärte Ziel von ADN ist es, die Reseller zu Managed Service Providern (MSP) zu transformieren, wie Daniela Müller, Business Development Manager und Marketingleiter Christoph Harvey in ihren Eröffnungsreden auf dem ADN Security Transformation Day betonten. In Duisburg stellten sie ihrer MSP-Community unter anderem auch eine neue Managementplattform vor.

In seiner beeindruckenden Keynote schilderte Mark T. Hofmann, welche "deep fakes" heute schon mit Hilfe der "Künstlichen Intelligenz" möglich sind. Außerdem zeigte er auf anschauliche Weise, wie leicht es ist, mittels "social hacking" an sensible Informationen zu gelangen.

Es folgten die Breakout-Sessions der Aussteller, etwa von WatchGuard, Acronis, Unicon, Bitdefender, Ionos und Proofpoint. Die Pausen dazwischen wurden für Gespräche und fürs Networking intensiv genutzt - und das noch bis spätabends, während der Party.

Eindrücke vom 1. ADN Security Transformation Day finden Sie in der unteren Bilderstrecke:

Mehr zu ADN:

Cloud-Marktplätze der Distributoren

Über 700 Millionen Euro Jahresumsatz

NoSpamProxy ins Portfolio

Christoph Harvey übernimmt Marketingleitung

Unicon-Fallstudien