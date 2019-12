Die Nemetschek-Tochter Maxon Computer übernimmt das US-Unternehmen Red Giant LLC. Durch den Zusammenschluss entstehe der weltweit führende Softwareanbieter zur Erstellung digitaler Inhalte. Nach Abschluss des Deals wir der MDax-Konzern die Mehrheit an der fusionierten Gesellschaft halten.

Im Rahmen der Transaktion erwerbe Maxon das US-Unternehmen Red Giant durch eine Barzahlung von rund 70 Millionen Euro und die Gewährung von Anteilen an Maxon. Nach dem Abschluss der Transaktion sollen Nemetschek rund 85 Prozent und die ehemaligen Eigentümer von Red Giant rund 15 Prozent der Anteile an Maxon halten. Die Finanzierung erfolge durch flüssige Mittel und über ein Darlehen, hieß es weiter. Ein Abschluss des Deals werde für Januar 2020 erwartet. (dpa)

Insgesamt fünf Millionen Anwender in 142 Ländern nutzen die Software von Nemetschek. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter und hat 2018 über 461 Millionen Euro umgesetzt. Als ein "Ingenieurbüro für das Bauwesen“ 1963 gestartet, bietet der Münchner Konzern mittlerweile eine Vielzahl an Geschäftsapplikationen im sogenannten AEC-Bereich an: Architektur, Ingenieurswesen, Konstruktion. In den letzten 20 Jahren hat der Software-Hersteller 15 Akquisitionen getätigt und zahlreiche Tochterfirmen gegründet. Unter dem Nemetschek-Dach finden sich insgesamt 16 Marken, unter anderem Allplan, Maxon und Vectorworks. (rw)