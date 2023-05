Nach und nach kommen immer mehr Produkte auf den Markt, die bereits den derzeit schnellsten WLAN-Standard Wi-Fi 6E unterstützen. Ältere PCs oder Notebooks bleiben aber außen vor, wenn sie umständlich nachgerüstet werden müssen. Der Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB 3.0 Adapter (A8000) von Netgear erleichtert den Umstieg erheblich.

Bis zu 1,2 GBit/s

Der Nighthawk A8000 ist nach Angaben des Herstellers der branchenweit erste USB-Adapter, der Wi-Fi 6E unterstützt. Der Adapter sei eine "einfache und kostengünstige Möglichkeit, den neuesten WLAN-Standard auf moderne und ältere Computer zu bringen", sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei Netgear.

Der Nighthawk A8000 erkennt automatisch das optimale Wi-Fi-Band, egal ob 2,4, 5 oder 6 GHz. In der Spitze liefert er laut Hersteller Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 GBit/s. Voraussetzung ist einzig eine freie USB-3.0-Schnittstelle am Rechner des Nutzers. Als Einsatzbeispiele nennt Netgear verzögerungsfreies Gaming oder ruckelfreies HD-Streaming per Funkverbindung.

Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich eine Dockingstation, so dass sich der Adapter nicht nur direkt am Computer betreiben lässt. Diese Station kann um den Rechner herum aufgestellt werden, um den Empfang zu optimieren. Zusätzlich lassen sich die Antennen des Adapters aufklappen.

Der Nighthawk A8000 ist bereits verfügbar. Der UVP liegt bei 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Octo IT, Maxcom, Wave, Ingram Micro und TD Synnex auf. Bei EET und Also befindet er sich im Zulauf. Der HEK beginnt bei knapp über 80 Euro.