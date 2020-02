Das Leergehäuse ist für ein 2-Bay-NAS-System günstig in der Anschaffung. Sie finden es im Hersteller-Webshop oder bei Amazon.

Der niedrige Preispunkt schlägt sich in der Ausstattung nieder: So müssen Sie mit 1024 MB RAM auskommen und können den Arbeitsspeicher auch nicht aufrüsten. Gleichzeitig finden Sie keine zusätzlichen Schnittstellen an der Gehäusevorderseite. Wollen Sie eine externe Festplatte anschließen, bleiben Ihnen nur die beiden USB-3.0-Anschlüsse auf der Rückseite.

In den Tempoläufen schwankt das NAS leicht: So kommt es in den Schreibtests nicht über mittlere Datenraten hinaus, wie 62,3 MB/s im Schreiben unseres UHD-Films aufs NAS zeigen. Im Lesen erreicht das F2-210 aber durchaus höhere Werte – beispielsweise 106,8 MB/s sequenziell. Soll das Gerät zwei Aufgaben gleichzeitig absolvieren, wie etwa ein Backup schreiben und unseren UHD-Film kopieren, sinkt der Durchsatz auf 18,5 MB/s – ein Wert, den andere Testkandidaten locker um das Doppelte übertreffen.

Die Festplatten montieren Sie in den Kunststoffhaltern. Dazu liegen sowohl die Schrauben als auch das Werkzeug bei.

Gut: Beim Aufsetzen – etwa als Raid 1 – können Sie zwischen den Dateisystemen EXT4 und Btrfs wählen. Die Firmware ist grafisch aufgebaut, aber im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig. Über „Anwendungen“ lassen sich zusätzliche Pakete aufs NAS laden – etwa für Plex oder Dropbox.

Fazit

Ein günstiges NAS-Leergehäuse, das sich eher für einfache Sicherungs- und Multimedia-Aufgaben als für leistungsintensive Einsatzszenarien eignet.