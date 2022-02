Wie die deutsche Niederlassung der LG Electronics aus Eschborn weiter informiert, kann der kompakte Ultrakurzdistanz-Projektor LG HU715QW aus nur 21,7 Zentimetern Abstand eine 100 Zoll Diagonale an die Wand projizieren. Beim LG HU710PW liegt der Schwerpunkt hingegen auf dem LED-Hybridlaser, der hellere Bildern und tiefere Schwarztöne liefern soll. Beide Modelle sind kompakt und einfach aufzustellen.

Hochauflösend, kontrastreich und lichtstark

Beide Beamer glänzen mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bei einem Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Durch die Trapezkorrektur mit 4-, 9- und 15-Punkt-Warping können die Projektoren ohne Bildverzerrung horizontal und vertikal ausgerichtet werden. Der LG HU715QW bringt es mit einer Laserlichtquelle auf bis zu 2.500 ANSI-Lumen, der LG HU710PW mit Laser-LED-Hybridtechnologie auf bis zu 2.000 ANSI-Lumen. Die Betriebsdauer wird jeweils mit 20.000 Stunden angegeben.

Für ein optimales Seherlebnis sorgt unter anderem eine Helligkeitsoptimierung je nach Umgebungslicht, Dynamic Tone Mapping für HDR oder der "Der Filmmaker Mode", der Filme mit dem ursprünglichem Seitenverhältnis, der Bildrate und den Farben so zeigt, wie sie vom Regisseur vorgesehen waren.

Für Cineasten entwickelt

Mit LG webOS ist zudem ein einfacher Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube und Apple TV gegeben. Für optimalen Sound sorgen beim LG HU715QW ein eingebauter Quad-Woofer sowie die 2.2-Kanal-Stereo-Technologie, die mit zusätzlichen Bluetooth-Lautsprechern Surround Sound erzeugt. Apropos Sound: Kunden, die den CineBeam HU715QW bei LG vorbestellen, erhalten zusätzlich noch die Dolby Atmos Soundbar LG DSP8YA im UVP-Wert von 729 Euro dazu. Die Vorverkaufsaktion läuft vom 18. bis zum 28. Februar 2022 unter diesem Link.

"Immer mehr Verbraucher möchten ihre Lieblingsinhalte in echtem Kinoformat sehen", so Seo Young-jae, Senior Vice President und Leiter der IT Business Unit der LG Business Solutions Company. "Deshalb wächst der Markt für Heimkinoprojektoren so stark. Der LG CineBeam wurde speziell für Cineasten entwickelt und bietet eine hervorragende Helligkeit, exzellente Bild- und Tonqualität sowie eine Auswahl der beliebtesten Streaming-Apps auf webOS. Wer ein Heimkino einrichten oder aufrüsten möchte, wird von einem CineBeam-Projektor von LG begeistert sein."

Beide Projektoren sind ab diesem Monat in zunächst begrenzter Stückzahl verfügbar. Das Modell LG HU710PW soll rund 2.500 Euro kosten, der LG HU715QW 3.299 Euro (UVP). Weitere Informationen zu den CineBeam-Projektoren hat LG hier bereitgestellt.