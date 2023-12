Google hat elf neue Funktionen und Updates für Android bereitgestellt. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Gefühlen Ausdruck verleihen

Sie können jetzt neue Emoji-Kitchen-Stickerkombinationen nutzen, um Ihren Nachrichten eine persönlichere Note zu verleihen. Hierzu kombinieren Sie einzelne Emojis zu neuen Stickerkombinationen. Ebenfalls in diese Rubrik gehört jetzt die Möglichkeit, Sprachnachrichten in Google Messages (das Rich Communication Services RCS nutzt) einen individuellen Hintergrund zu verpassen und diese zudem mit bewegten Emojis zu versehen.

Smart-Home-Steuerung per Smartwatch

Nicht um Gefühle, sondern um den praktischen Nutzen geht es dagegen bei Verbesserungen beim Zusammenspiel zwischen Android und Smarthome. Sie haben jetzt laut Google mehr Steuerelemente für kompatible smarte Geräte wie Staubsauger auf Ihren Wear-OS-Smartwatches. Damit können Sie von der Uhr aus beispielsweise die Lichtfarbe verändern. Zudem können Sie jetzt Ihren Google-Home-Status über Ihre Wear-OS-Smartwatch auf "Zu Hause" oder "Abwesend" setzen und entsprechend Ihre Überwachungskameras und Lichter anpassen lassen.

Weitere Verbesserungen

Die neue Assistant-Live-Anzeige stellt Informationen wie Wetterwarnungen, Reise-Updates und Terminerinnerungen auf dem Ziffernblatt Ihrer Wear-OS-Smartwatch dar. Menschen mit Sehbehinderungen sollen die neuen KI-Bildbeschreibungen beim Erschließen von Bild-Inhalten helfen. TalkBack erstellt hierzu mit Hilfe von KI Beschreibungen für Fotos und Bildern aus Apps oder sozialen Medien. Ebenfalls in diese Richtung gehen die "Automatischen Untertitel" für Anrufe und Medien auf Ihrem Smartphone. Diese will Google in den nächsten Wochen für weitere Sprachen verfügbar machen.

Über alle Neuerungen für Android und WearOS, unter anderem für den FIDO2-Sicherheitsschlüssel, informiert Sie dieser Blogbeitrag von Google. Speziell für Google Messages hat Google ebenfalls Neuerungen veröffentlicht, über die Sie sich hier informieren können. (PC-Welt)