Unter dem Namen Plasma stellt die Urban Armor Gear Inc. ihre Schutzhüllen für iPads in den Bildschirmgrößen 10,2 Zoll und 10,9 Zoll vor. UAG ist hierzulande bereits durch seine Cover-Serie Workflow für iPhones bekannt geworden. Die iPads der neunten und zehnten Generation sind bei Privatnutzern, Studierenden und Bildungseinrichtungen sowie im Unternehmenseinsatz weit verbreitet. Mit dem Launch seiner neuen Plasma-Serie zielt UAG genau auf diese Zielgruppe.

Flexibilität und Sicherheit

Bildungseinrichtungen, professionelle und anspruchsvolle Nutzer müssen sich auf ihr Tablet verlassen können. Die neue Plasma-Hüllenfamilie setzt daher mit robuster Schale und stoßfesten Gummipuffern an allen Kanten auf Langlebigkeit und reibungslosen Einsatz der schützenswerten Arbeitsutensilie. Stoß- und Fallschutz entsprechen den Anforderungen des US-Militärs und eine drehbare Handschlaufe bietet darüber hinaus Flexibilität und Sicherheit beim Gebrauch.

Weiterhin ist in der UAG Plasma-Serie eine Displayschutzfolie inklusive, und ein stabiler integrierter Standfuß bringt das Tablet ins Hoch- oder Querformat. Auf Kundenwunsch unterstützt die Plasma-Familie mit der neu konzipierten Stifthalterung neben dem Apple Pencil nun auch den Logitech Crayon. Optional ist für die Schutzhülle ein Schultergurt erhältlich, um das iPad freihändig transportieren zu können.

Für bessere Hygiene in medizinischen Arbeitsumgebungen oder in Institutionen, in denen verschiedene Menschen mit den Geräten in Verbindung kommen, wurden die Plasma-Hüllen mit einer antimikrobakteriellen Beschichtung ausgestattet. Zudem lassen sie sich auch problemlos mit professionellen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln säubern, verspricht der Hersteller.

Preis und Verfügbarkeit

Die Plasma-Schutzhüllen sind ab sofort bei ausgewählten Distributoren, Fachhändlern und E-tailern in den Farbkombinationen Transparent/Schwarz und Orange/Schwarz für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 99 Euro verfügbar.

