Vivitek ist eine Marke der taiwanischen Delta Group und bekannt für seine Präsentations- und Collaboration-Lösungen. Die neue DU7000-Serie besteht aus leistungsstarken Projektoren für den Large Venue-Bereich und ist mit der WUXGA-Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln ausgestattet. Die Modelle DU7099Z, DU7199Z und DU7299Z liefern eine Helligkeit von 7.600, 8.600 sowie 9.600 ANSI-Lumen und besitzen einen IP6X-versiegelten Motor. Als Zielgruppe nennt Vivitek Auditorien, Hörsäle, Sportarenen sowie als Mietgeräte im Verleih.

Leistung und Funktionen

Die DU7000-Serie kommt mit der neuesten Lasertechnologie von Vivitek und einer Helligkeit von bis zu 9.600 Lumen, bietet ein Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und verspricht eine naturgetreue Farbwiedergabe durch die Vivid Colour-Technologie. Neun motorisierte Objektive stehen zur Wahl, die den Objektivpositionsspeicher der DU7000-Serie nutzen können. Damit ist es möglich, benutzerdefinierte Objektivpositionen schnell abzurufen, was wiederum die Einrichtung erleichtert und für perfekt positionierte Bilder sorgt.

Die neuen Geräte von Vivitek besitzen jede Menge Funktionen für eine komfortable Einrichtung. Ihre dynamischen Installationsoptionen, wie die 360-Grad-Drehung oder die Hochformatprojektion ermöglichen die Darstellung von Bildern auf Decken, Wänden, Böden oder abgewinkelten Flächen. Zudem verfügen sie über vertikale und horizontale Trapezkorrekturen sowie geometrische 4-Ecken-Anpassung. Auch eine kameragestützte Farbkalibrierung per Smartphone zählt zu den verfügbaren Features.

Professionelle Software und Energieeffizienz

Die PJ-Control-Software von Vivitek kann mehrere Projektoren verwalten und unterstützt Anwender bei der Steuerung von Anzeigeoptionen, Einstellungen oder etwa der Zeitplanung über das Netzwerk. Bei Großveranstaltungen sorgt die Art-Net-Unterstützung mit einer nahtlosen Integration in die Stage-Controller-Konsole für die direkte Steuerung der Projektoren. Für Vermietungen verfügt die Serie über einen speziellen Modus, der den Mietzeitraum festlegt und das Bild automatisch nach Ablauf sperrt.

In Sachen Energieeffizienz verbraucht die neue Serie im Vergleich zu den Vorgängermodellen bis zu 45 Prozent weniger Strom. Die Laserlichtquelle ist für 30.000 Betriebsstunden bei Dauerbetrieb im Eco-Modus ausgelegt. Durch die integrierte Farbsensor-Technologie passen sich die Projektoren automatisch an die Lichtverhältnisse an und bieten so eine konstante, stabile Helligkeit über lange Zeiträume.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Projektoren der DU7000 Serie sind ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich: Der Vivitek DU7099Z kostet 6.490 Euro, der DU7199Z 7.490 Euro und der DU7299Z ist für 8.990 Euro erhältlich. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer.