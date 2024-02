Gerade weil viele Hersteller ihre Smartphones und Tablets ohne Ladegerät ausliefern, ist es umso wichtiger, immer eines griffbereit zu haben, weiß die Hama GmbH & Co KG. Viele User haben sogar mehrere davon, da nicht jedes Ladegerät bei allen Devices für eine kompatible und vor allem schnelle Ladung geeignet ist. Der bayerische Zubehörspezialist bringt daher zwei Mini-Schnellladegeräte mit 25 oder 45 Watt auf den Markt, die für schnelle Energieladung sorgen sollen.

Kompakte Effizienz

Kompakt mit USB-C-Anschluss und 25 oder 45 Watt, so sind die beiden Steckerlader von Hama am einfachsten beschrieben. Sie unterstützen die Qualcomm Quick-Charge-2.0/3.0-Technologie sowie den Power Delivery-Standard. So eignen sie sich universell für Smartphones, Tablets, Power Packs und andere Endgeräte. Dabei erkennt der Chipsatz die angeschlossenen Geräte, garantiert sicheres Laden, schont den Akku und verlängert so dessen Lebensdauer.

Preis und Verfügbarkeit

Das Hama Mini-Schnellladegerät in den Maßen 3,5 x 3 x 3 Zentimeter und 25 Watt Leistung gibt es in Schwarz oder Weiß zu 22,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Die Variante mit 45 Watt ist 3,5 x 5 x 3 Zentimeter groß und nur in Weiß für 32,99 Euro erhältlich. Passende Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

