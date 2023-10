In Zeiten, in denen viele familiengeführte Unternehmen sich sorgen um die Nachfolge machen, können die Brüder Volker und Michael Mitlacher aus dem Vollen schöpfen. Mit Miriam Hirschi, Stefanie Hoydem und Matthias Mitlacher steht die nächste Generation aus der Mitlacher-Familie bereit.

So spricht auch Systeam-Geschäftsführer Volker Mitlacher von einem "Generationswechsel". Doch ganz nach der typisch fränkischen Systeam-Art: Es wird nichts überstürzt. Miriam, Stefanie und Matthias, alle drei Kinder von Michael Mitlacher, sind laut Volker Mitlacher "voll integriert" in die Unternehmensführung und besitzen mittlerweile auch Prokura.

Beim Gespräch im Rahmen der Hausmesse "Inform" im Energiepark Hirschaid bei Bamberg meint Miriam Hirschi auf die Frage, was denn die neue Generation anders mache, dass man vielleicht eher in der Lage sei, junge Mitarbeiter und deren Bedürfnisse besser zu verstehen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Wettbewerb um die besten Kräfte kann dies ein großer Vorteil sein.

Direkte Verträge bevorzugt

Doch nicht nur die Integration der jüngeren Generation in das Distributionsgeschäft ist wesentlich für die Zukunftssicherheit. Nach wie vor liegt ein großer Schwerpunkt des Grossisten auf Drucker und Zubehör, ein Markt, der nicht unbedingt mit exorbitanten Wachstumsraten glänzt. So geht Systeam seit einigen Jahren den Weg, sich breiter aufzustellen.

Hier ist die Strategie, sich nicht nur auf Subdistribution zu verlassen, sondern möglichst direkte Verträge zu realisieren, zumal das Zukaufgeschäft wesentlich volatiler und schwerer zu planen ist als das vertragsgebundene Business. "Das Zukaufgeschäft war in diesem Jahr nicht einfach, während das Vertragsgeschäft stabil lief", bestätigt Volker Mitlacher. Insgesamt sei das Geschäft im laufenden Jahr "wechselhaft" gewesen. Bei Prognosen will sich der Systeam-Chef nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Er rechnet jedoch mit Umsätzen "auf Vorjahresniveau". Dabei ist ihm Preisstabilität wichtig: "Wir wollen keinen Preiskampf anzetteln, damit versauen wir uns nur selbst das Geschäft", bekräftigt er.

Rückschlag im PC-Geschäft

Einen kleinen Rückschlag musste man nun jedoch im PC-Bereich hinnehmen. Eigentlich war geplant mit PCs und Notebooks von Fujitsu vor allem im Geschäftskundensegment zu punkten. Nach dem von Fujitsu angekündigten Ausstieg aus dem Client-Geschäft müssen die Ebensfelder nun umplanen.

Besser lief es im Signage-Bereich, in dem man mittlerweile gut Fuß gefasst und die Aufmerksamkeit der Hersteller geweckt hat. Mitlacher spricht von einem "sehr erfolgreichen" Geschäft mit Iiyama. Vor kurzem haben die Franken nun auch die großformatigen Samsung-Displays ins Lieferprogramm aufgenommen.

Geht es nach dem Erfolg der Hausmesse "Inform", dann hat man bei Systeam den Grundstein für ein erfolgreiches kommendes Jahr gelegt. Mit Rund 50 Herstellern und 500 Anmeldungen zur Messe war die Halle des Energieparks Hirschaid gut gefüllt und auch bei der großen Abendveranstaltung in der Brose Arena in Bamberg war ein voller Erfolg.

