Der chinesische Hersteller Lenovo hat seine neue ThinkStation P3-Serie vorgestellt, die mit reichlich Leistung für anspruchsvolle Workloads nach ISV ausgestattet ist. Die Workstations wurden entwickelt, um die Grenzen der Leistung zu erweitern und das Potenzial der Benutzer zu entfesseln, ohne dabei die Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Konfigurierbarkeit zu beeinträchtigen, heißt es aus der deutschen Zentrale in Stuttgart.

Maßgeschneiderte Workstations für Windows und Linux

Wie bereits bei den anderen Workstations können Endbenutzer ihr System im Rahmen der Vorgaben individuell konfigurieren. Zur Verfügung stehen die derzeit modernsten Komponenten wie Intel Core Prozessoren der 13. Generation und professionellen Nvidia RTX-Grafikprozessoren. An Betriebssystemen stehen Windows 11 und verschiedene Linux-Distributionen zur Auswahl. Angesprochen werden sollen leistungshungrige Anwender in den verschiedensten Preisklassen und Berufen.

Die Desktop-Workstations der ThinkStation P3 Serie bieten Anwendern unter anderem einen völlig neuen Tower-Formfaktor. Die P3 Ultra wird als ideale Lösung für preisbewusste Designer, Ingenieure und Studenten propagiert, die Flexibilität und Erweiterbarkeit suchen ohne Kompromisse bei der Rechenleistung einzugehen. In einem platzsparenden Gehäuse von weniger als vier Litern Volumen, vereint Lenovo Kraft und Leistung für anspruchsvolle Workflows, so die Werbung. Dafür sorgen neben den oben erwähnten CPUs professionelle Grafikkarten bis zur Nvidia RTX A5500. Optional kann das System mit dem kommenden BMC (Baseboard Management Controller) ergänzt werden, der eine erweiterte Fernüberwachung und Systemverwaltung ermöglicht.

Es geht noch kleiner

Mit der ThinkStation P3 Tiny hat Lenovo einen Formfaktor entwickelt, um Leistung dort anzubieten, wo andere Geräte nicht hinpassen. Mit einem Gesamtvolumen von nur einem Liter ist die Mini-Workstation zwar klein, aber stark. Mit einer Vielzahl von Montageoptionen, ISV-Zertifizierungen und einer Nvidia T1000-Grafikkarte, die bis zu sechs Bildschirme unterstützt, will die ThinkStation P3 Tiny die Zielgruppe Architekten, Ingenieure, Finanzanalysten, Gesundheitswesen und Studierende der MINT-Bereiche Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik ansprechen.

Lenovos ThinkStation P3 Tower wiederum bietet die Erweiterbarkeit einer Tower-Workstation in gewohnter Größe. Der Hersteller verspricht Leistung mit Intel Core-Prozessoren der 13. Generation und Unterstützung von Nvidia RTX A5500-Grafikkarten zum günstigen Preis. Der Tower verwaltet bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und insgesamt sechs Speicherlaufwerke, verfügt über vier PCIe-Erweiterungssteckplätze und eine Stromversorgung von bis zu 1100 Watt.

Service für jeden Anspruch

Lenovo bietet bekanntermaßen ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen. Die hier vorgestellten Workstation-Produkte sind auch als Teil des Lenovo TruScale Device-as-a-Service (DaaS)-Modells erhältlich, das Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, flexible Zahlungsoptionen und die Möglichkeit zur einfachen Skalierung der IT in Unternehmen bietet. Die Garantie kann auf bis zu fünf Jahre verlängert werden. Für Unternehmen steht zudem der Lenovo Premier Support Plus zur Verfügung, eine Service-Suite, die den direkten Zugang zum IT-Support mit den besten Technikern von Lenovo ermöglicht.

"ThinkStation und ThinkPad Workstations unterstützen Branchen in so unterschiedlichen Bereichen wie Forschung und Design, Technik und Finanzen, Medien und Unterhaltung, Gesundheitswesen und Bildung", sagt Rob Herman, VP und GM Workstation and Client AI Group bei Lenovo. "Unsere neuesten Workstations zeigen unser Engagement für menschenorientierte Innovationen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, in ihren jeweiligen Bereichen etwas zu bewirken und einen positiven und nachhaltigen Einfluss auszuüben."

Preise und Verfügbarkeiten

Die ThinkStation P3 Tiny soll noch im Mai 2023 verfügbar sein, alle anderen Produkte voraussichtlich ab Juni 2023. Die Startpreise will Lenovo später nennen. Die Konfigurationsoptionen können je nach Region variieren und sind möglicherweise nur in bestimmten Märkten erhältlich. Mehr Details zu den Produkten und Konfigurationsmöglichkeiten bietet Lenovo nach Verfügbarkeit unter diesem Link.

