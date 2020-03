Die Acer-Niederlassung in Ahrensburg präsentiert ihren CB342CKC-Monitor mit QHD-Auflösung für "Prosumer" mit Ansprüchen an Farbgenauigkeit, präzise Abbildung und ergonomisches Design.

Dank neuester Display-Technologie soll der IPS-Monitor im ZeroFrame-Design eine Farbgenauigkeit und visuelle Schärfe auf dem Level professioneller Bild- und Videobearbeitung besitzen. Er bildet mit einer Auflösung von 3.440 mal 1.440 Pixeln im 21-zu-9-Format ab und ist Vesa HDR400-fähig. Letzteres verspricht verbesserte Schwarz-Weiß-Kontraste bei verstärkter Luminanz.

Gerade für Spieler ist die Unterstützung von Radeon FreeSync wichtig, wodurch Screen Tearing vermieden und die Wiedergabe von schnellen Bildfolgen flüssiger werden kann. Weitere Features sind ein USB-Type-C-3.1-Anschluss, Acer VisionCare mit Flickerless-, BlueLightShield-, ComfyView- und Low-Dimming-Technologie sowie die Software Display Widget Utility, die für diverse Bildschirmeinteilungen und Hot-Key-Funktionen sorgt.

Dank eines stabilen Standfußes kann der Monitor geneigt, geschwenkt und in der Höhe verstellt werden, sodass er sich jedem Nutzer individuell anpasst. Darüber hinaus kann das Display auch mittels VESA-Halterung an der Wand angebracht werden. Mit seinem ZeroFrame-Design sei auch bei Nutzung mehrerer Monitore eine nahezu durchgehende Darstellung möglich, wirbt Acer weiter.

Der Acer CB342CKC-Monitor wird voraussichtlich ab Mai 2020 zu einem UVP ab 549 Euro in den Handel kommen.

