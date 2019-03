In seiner neuen Rolle wird Santosh Wadwa nicht nur den Channel- und Mittelstandskunden-Vertrieb verantworten, sondern auch den Bereich Client Computing Devices (CCD) in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) leiten. Damit ist der Manager dann für das komplette Produktportfolio und den Client Computing-Vertrieb über alle Kundensegmente zuständig.

Santosh Wadwa ist seit 2006 bei Fujitsu und verfügt über nachgewiesene Expertise im Großkundenumfeld, im Mittelstands- und Channel-Segment. Der Absolvent der Dortmunder International School of Management leitete die vergangen drei Jahre den Vertrieb in der Region West. Davor bekleidete er verschiedene andere Positionen bei Fujitsu (Sales und Account-Management, Assistenz der Geschäftsleitung).

Seine Freizeit verbringt Wadwa am liebsten mit seiner Familie und seinen Kindern oder hobbymäßig auf der Zirkusbühne. Er freut sich schon auf die große Herausforderung, die zwei größten Produktbereiche bei Fujitsu zu vereinen und auf den deutschlandweit stattfindenden Partnertagen im Mai und Juni 2019 die Fujitsu-Partner persönlich kennen zu lernen und mit ihnen in den intensiven Dialog zu treten. "Wir werden mit unseren regionalen und überregionalen Channel-Partnern wachsen und dabei unsere Produkt- und Lösungsstrategie an die Anforderungen des Marktes anpassen, um so unsere Kunden und Fachhändler weiterhin fokussiert zu bedienen", so Wadwa

Sein Vorgänger als Channel Chef, Louis Dreher, der künftig als Head of Products Sales Central Europe bei Fujitsu agieren wird, meint dazu: "Der indirekte Vertrieb mit und über unsere Partner ist und bleibt für uns ein ganz besonders wichtiges Geschäftsmodell. Daher möchte ich mich bei unseren Partnern für das Vertrauen bedanken, welches mir persönlich und auch Fujitsu in den letzten drei Jahren entgegen gebracht wurde und freue ich mich besonders, dass wir diese wichtige Verantwortung in die Hände eines erfahrenen Kollegen aus eigenen Reihen legen können. Ich wünsche Santosh Wadwa viel Erfolg in seiner neuen Position."